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الاقتصاد الرقمي: قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعلوا هويتهم الرقمية عبر سند

11/3/2023 2:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي حتى الآن.
ودعت الوزارة الأردنيين للإستمرار بتفعيل الهوية الرقمية للإستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها التطبيق بشكل مجاني.
وكانت أعلنت الوزارة الخميس عن اعادة خدمة تفعيل الهوية الرقمية، وذلك بعد توقف تفعيلها لأقل من 48 ساعة لغايات التحديث.
وقالت إن التطبيق يمكن من خلاله الإطلاع على المستندات والوثائق الرقمية والمعلومات الشخصية الرقمية الخاصة وإجراء العديد من الخدمات الحكومية الرقمية بأي وقت وأي مكان.
ولتفعيل الهوية الرقمية أوضحت الوزارة أنه يمكن الذهاب إلى أقرب محطة من محطات سند المنتشرة بجميع محافظات الأردن/ أو استخدام تطبيق البنوك التالية: ( تطبيق البنك العربي، تطبيق بنك الإسكان، تطبيق بنك الاتحاد، تطبيق بنك كابيتال).
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي أقرتها الوزارة.




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