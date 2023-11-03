الاقتصاد الرقمي: قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعلوا هويتهم الرقمية عبر سند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي حتى الآن.
ودعت الوزارة الأردنيين للإستمرار بتفعيل الهوية الرقمية للإستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها التطبيق بشكل مجاني.
وكانت أعلنت الوزارة الخميس عن اعادة خدمة تفعيل الهوية الرقمية، وذلك بعد توقف تفعيلها لأقل من 48 ساعة لغايات التحديث.
وقالت إن التطبيق يمكن من خلاله الإطلاع على المستندات والوثائق الرقمية والمعلومات الشخصية الرقمية الخاصة وإجراء العديد من الخدمات الحكومية الرقمية بأي وقت وأي مكان.
ولتفعيل الهوية الرقمية أوضحت الوزارة أنه يمكن الذهاب إلى أقرب محطة من محطات سند المنتشرة بجميع محافظات الأردن/ أو استخدام تطبيق البنوك التالية: ( تطبيق البنك العربي، تطبيق بنك الإسكان، تطبيق بنك الاتحاد، تطبيق بنك كابيتال).
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي أقرتها الوزارة.
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