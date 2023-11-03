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إصابة شاب واعتقال آخرين إثر اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم

11/3/2023 1:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، واعتقل آخرين، فجر اليوم الجمعة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر لــ"وفا "، أن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي نقل على اثرها لتلقي العلاج في مستشفى ثابت الحكومي بالمدينة، كما اعتقلت المحرر عبد الله خضر رصرص (42 عاما)، والمواطن الفلسطيني ماهر الفاخوري، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وتمركزت في الحي الجنوبي ونشرت قناصتها على إحدى بنايتها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

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