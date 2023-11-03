إصابة شاب واعتقال آخرين إثر اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، واعتقل آخرين، فجر اليوم الجمعة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر لــ"وفا "، أن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي نقل على اثرها لتلقي العلاج في مستشفى ثابت الحكومي بالمدينة، كما اعتقلت المحرر عبد الله خضر رصرص (42 عاما)، والمواطن الفلسطيني ماهر الفاخوري، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وتمركزت في الحي الجنوبي ونشرت قناصتها على إحدى بنايتها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.
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