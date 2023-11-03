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إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود شمال قطاع غزة

11/3/2023 1:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود وإصابة جنديين بجروح خطرة في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

ويستمر الحرب على قطاع غزة لليوم الـ28 مع تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع.

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