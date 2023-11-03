اندلاع حريق هائل بمقر شركة كيماويات في ألمانيا

اندلع حريق كبير في مقر شركة كيماويات في مدينة فورمس غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم شرطة فورمس، أمس، إنه جرى تحذير سكان المدينة الواقعة في ولاية راينلاند بالاتينات احترازياً لتجنب المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك مواد سامة قد تسربت في المنطقة المحيطة أم لا، وتم إجراء قياسات.

وقال المتحدث إنه في الوقت ذاته، كان من الممكن رؤية سحابة كبيرة داكنة من الدخان فوق المدينة بسبب الحريق.

وقالت متحدثة باسم المدينة إن عمليات إخماد الحريق لا تزال جارية على قدم وساق. وقدرت مشاركة نحو 150 من رجال الإطفاء.

وإضافة إلى فرقة إطفاء فورمس، تم أيضاً إبلاغ قوات من البلدات المجاورة. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

يشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع الزجاج الشبكي ومكوناته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز