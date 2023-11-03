Friday, 03 November 2023 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اندلاع حريق هائل بمقر شركة كيماويات في ألمانيا

11/3/2023 12:27:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اندلع حريق كبير في مقر شركة كيماويات في مدينة فورمس غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم شرطة فورمس، أمس، إنه جرى تحذير سكان المدينة الواقعة في ولاية راينلاند بالاتينات احترازياً لتجنب المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك مواد سامة قد تسربت في المنطقة المحيطة أم لا، وتم إجراء قياسات.

وقال المتحدث إنه في الوقت ذاته، كان من الممكن رؤية سحابة كبيرة داكنة من الدخان فوق المدينة بسبب الحريق.

وقالت متحدثة باسم المدينة إن عمليات إخماد الحريق لا تزال جارية على قدم وساق. وقدرت مشاركة نحو 150 من رجال الإطفاء.

وإضافة إلى فرقة إطفاء فورمس، تم أيضاً إبلاغ قوات من البلدات المجاورة. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

يشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع الزجاج الشبكي ومكوناته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03112023000110011019ID1107364664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث