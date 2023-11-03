اندلاع حريق هائل بمقر شركة كيماويات في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اندلع حريق كبير في مقر شركة كيماويات في مدينة فورمس غربي ألمانيا.
وقال متحدث باسم شرطة فورمس، أمس، إنه جرى تحذير سكان المدينة الواقعة في ولاية راينلاند بالاتينات احترازياً لتجنب المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك مواد سامة قد تسربت في المنطقة المحيطة أم لا، وتم إجراء قياسات.
وقال المتحدث إنه في الوقت ذاته، كان من الممكن رؤية سحابة كبيرة داكنة من الدخان فوق المدينة بسبب الحريق.
وقالت متحدثة باسم المدينة إن عمليات إخماد الحريق لا تزال جارية على قدم وساق. وقدرت مشاركة نحو 150 من رجال الإطفاء.
وإضافة إلى فرقة إطفاء فورمس، تم أيضاً إبلاغ قوات من البلدات المجاورة. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
يشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع الزجاج الشبكي ومكوناته.
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