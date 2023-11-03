بعد اختبار صاروخي أمريكي .. كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز الردع العسكري

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية تعتزم تعزيز الردع العسكري لضمان أمنها في مواجهة الترسانة النووية الأمريكية التي تستهدفها، وانتقدت في الوقت نفسه الولايات المتحدة بسبب اختبار أجرته مؤخرا لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وأطلق سلاح الجو الأمريكي صاروخا من طراز مينتمان 3 له قدرات نووية من قاعدة في كاليفورنيا يوم الأربعاء، إلا أنه جرى تفجير الصاروخ بعد رصد خلل. وحضر الاختبار مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية في أول زيارة لهم من نوعها منذ عام 2016.
وقال معلق عسكري كوري شمالي إنه على الرغم من فشل الاختبار، فإن حضور "العصابة العسكرية العميلة" الكورية الجنوبية يظهر أن الأسلحة النووية الأمريكية كانت موجهة إلى كوريا الشمالية.
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المعلق الذي لم تذكر اسمه القول إن كوريا الشمالية "ستواصل كعادتها نشاطها العسكري لتعزيز الردع وضمان الأمن الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".
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