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بعد اختبار صاروخي أمريكي .. كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز الردع العسكري

11/3/2023 12:27:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية تعتزم تعزيز الردع العسكري لضمان أمنها في مواجهة الترسانة النووية الأمريكية التي تستهدفها، وانتقدت في الوقت نفسه الولايات المتحدة بسبب اختبار أجرته مؤخرا لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وأطلق سلاح الجو الأمريكي صاروخا من طراز مينتمان 3 له قدرات نووية من قاعدة في كاليفورنيا يوم الأربعاء، إلا أنه جرى تفجير الصاروخ بعد رصد خلل. وحضر الاختبار مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية في أول زيارة لهم من نوعها منذ عام 2016.

وقال معلق عسكري كوري شمالي إنه على الرغم من فشل الاختبار، فإن حضور "العصابة العسكرية العميلة" الكورية الجنوبية يظهر أن الأسلحة النووية الأمريكية كانت موجهة إلى كوريا الشمالية.

ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المعلق الذي لم تذكر اسمه القول إن كوريا الشمالية "ستواصل كعادتها نشاطها العسكري لتعزيز الردع وضمان الأمن الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".


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