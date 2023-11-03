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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

11/3/2023 12:18:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت إدارة الارصاد الجوية أن الأجواء ستكون اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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