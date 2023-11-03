تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت إدارة الارصاد الجوية أن الأجواء ستكون اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
MENAFN03112023000208011052ID1107364642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.