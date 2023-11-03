شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفاد مصدر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبا.
وأكد ارتقاء عدد من الشهداء ووقع إصابات جراء الغارات المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى.
كما استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف لقوات الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب عدد من النازحين في مستشفى القدس بمدينة غزة نتيجة تهشم الزجاج الداخلي للمباني بفعل طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في محيط المستشفى.
وفا
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