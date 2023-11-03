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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في غزة

11/3/2023 12:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفاد مصدر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبا.
وأكد ارتقاء عدد من الشهداء ووقع إصابات جراء الغارات المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى.
كما استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف لقوات الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب عدد من النازحين في مستشفى القدس بمدينة غزة نتيجة تهشم الزجاج الداخلي للمباني بفعل طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في محيط المستشفى.

وفا

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