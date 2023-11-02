Friday, 03 November 2023 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير الهلال الأحمر المصري دخول معظم المساعدات الإنسانية الكويتية إلى غزة

11/2/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مدير جمعية الهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر اليوم الخميس دخول معظم المساعدات الإنسانية الكويتية التي وصلت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وقال الناظر في تصريح لـ «كونا» إن المساعدات التي تسلمها من الجانب الكويتي بحمولة 280 طنا تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية وخياما ومعدات لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف المجهزة وسيارات الحفر، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري يعمل الآن على إدخال المتبقي من هذه المساعدات إلى غزة.
وأضاف الناظر أن ثمة تنسيقا بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري والفلسطيني لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، موضحا أن المساعدات يتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح.
وثمن استجابة الكويت السريعة لإغاثة أهل غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 9 آلاف ضحية و32 ألف جريح، مؤكدا أن المساعدات الكويتية شملت الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها مثل هذه الأوضاع الإنسانية التي يشهدها القطاع في غزة.
وأشار إلى وجود تعاون مستمر بين الهلال الأحمر الكويتي بشأن غزة وأيضا بشأن إغاثة السودان، لافتا إلى شحنة من المساعدات الإنسانية التي قدمها الجانب الكويتي إلى السودان في سبتمبر الماضي.
وكانت الكويت أقامت جسرا جويا بأوامر سامية من القيادة السياسية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ووصلت حتى الآن 10 طائرات تنقل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، بلغت حمولتها الإجمالية 280 طنا.

MENAFN02112023000130011022ID1107364187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث