إطلاق خدمة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر للمجندين عبر سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa) تم إطلاق خدمة استخراج شهادة «لمن يهمه الأمر» للمجندين دفعة رقم (50) الراغبين في إصدار الشهادة، محدد فيها تاريخ الالتحاق، وذلك عبر تطبيق «سهل».
وستكون خدمة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر متاحة حتى 9 الجاري، أما عن طريقة استخراج الشهادة فهي:
1- الدخول لتطبيق «سهل».
2- الذهاب لوزارة الدفاع.
3- الضغط على إصدار الشهادات للخدمة الوطنية العسكرية.
4- الضغط على شهادة «لمن يهمه الأمر».
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