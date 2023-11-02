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إطلاق خدمة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر للمجندين عبر سهل

11/2/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تم إطلاق خدمة استخراج شهادة «لمن يهمه الأمر» للمجندين دفعة رقم (50) الراغبين في إصدار الشهادة، محدد فيها تاريخ الالتحاق، وذلك عبر تطبيق «سهل».
وستكون خدمة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر متاحة حتى 9 الجاري، أما عن طريقة استخراج الشهادة فهي:
1- الدخول لتطبيق «سهل».
2- الذهاب لوزارة الدفاع.
3- الضغط على إصدار الشهادات للخدمة الوطنية العسكرية.
4- الضغط على شهادة «لمن يهمه الأمر».

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