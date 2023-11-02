الأوقاف نظمت الملتقى التنويري لطلبة الشريعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أقامت إدارة العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الملتقى التنويري لطلبة الشريعة الأول من نوعه في قاعة د.خالد المذكور بكلية الكلية الشريعة بنين، قدمه خالد العنزي من إدارة الموارد البشرية.
واستعرض الملتقى المسميات الوظيفية والفرص الوظيفية المتاحة لدى وزارة الأوقاف لخريجي كلية الشريعة، كما تم استعراض الهيكل الإداري والكوادر المالية لخريجي الشريعة في الوزارة.
وأوضح ان خريج كلية الشريعة يتمتع في الوزارة بميزة تفاضلية باختيار المسميات الوظيفية الشرعية وهي على سبيل الحصر: باحث دراسات إسلامية ـ باحث دراسات شرعية ـ مرشد ديني ـ معلم ـ إمام.
وقدم العنزي شرحا لكل مسمى وظيفي من ناحية واجباته الوظيفية وسلم الترقيات به.
وفي ختام الملتقى رد العنزي على جميع استفسارات الطلبة الحضور.
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