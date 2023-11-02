Friday, 03 November 2023 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوقاف نظمت الملتقى التنويري لطلبة الشريعة

11/2/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أقامت إدارة العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الملتقى التنويري لطلبة الشريعة الأول من نوعه في قاعة د.خالد المذكور بكلية الكلية الشريعة بنين، قدمه خالد العنزي من إدارة الموارد البشرية.
واستعرض الملتقى المسميات الوظيفية والفرص الوظيفية المتاحة لدى وزارة الأوقاف لخريجي كلية الشريعة، كما تم استعراض الهيكل الإداري والكوادر المالية لخريجي الشريعة في الوزارة.
وأوضح ان خريج كلية الشريعة يتمتع في الوزارة بميزة تفاضلية باختيار المسميات الوظيفية الشرعية وهي على سبيل الحصر: باحث دراسات إسلامية ـ باحث دراسات شرعية ـ مرشد ديني ـ معلم ـ إمام.
وقدم العنزي شرحا لكل مسمى وظيفي من ناحية واجباته الوظيفية وسلم الترقيات به.
وفي ختام الملتقى رد العنزي على جميع استفسارات الطلبة الحضور.

MENAFN02112023000130011022ID1107364185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث