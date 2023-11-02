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وصول الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر إلى غزة

11/2/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي الكويتي.
وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة أحمد أبو دية في تصريح لـ «كونا» إن المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الكويتي التي تتضمن الأدوية وصلت إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني شمال قطاع غزة بعد دخولها عبر معبر (رفح) البري مساء أمس الأربعاء.
وأضاف أبو دية أن الأدوية سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات خلال الساعات المقبلة، واصفا إياها بأنها «من أجود الأنواع» التي دخلت إلى القطاع.
وأوضح أن مساعدات الهلال الأحمر الكويتي لدعم قطاع غزة من الكويت تأتي جزءا من مساعدات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي الممتدة منذ أكثر من 10 أيام وتضم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية وسيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية كويتية.
وأشار أبو دية إلى أن الاحتلال مازال يعرقل دخول باقي المساعدات إلى قطاع غزة التي تضم المعدات الطبية وسيارات الإسعاف.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32000 مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع.

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