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أدباء وباحثون لغويون العربية الأسرع تطورا والأوسع تأثيرا بين لغات العالم

11/2/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة: يوسف غانم
أجمع عدد من الأدباء والمتخصصين في دراسة اللغة العربية وتدريسها على أن هناك الكثير من التجليات تجسد جماليات اللغة العربية وانتشارها الواسع وحجم تأثيرها في لغات العالم وثقافته، بدءا من تأثيرها الشكلي حيث كتبت أكثر من 160 لغة حول العالم بالأحرف العربية، وصولا إلى مساهمتها في تغذية العديد من اللغات بالمصطلحات المتنوعة، وصولا إلى كونها اللغة الأولى عالميا من حيث سرعة التطور.
جاء ذلك خلال جلسة استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 بعنوان «جماليات اللغة العربية وتأثيرها حول العالم»، بمشاركة كل من د.الخليل النحوي، الخبير في المنظمة العربية للتربية والثقافة ورئيس مجلس اللسان العربي في موريتانيا، ود.لويس ميغيل، أستاذ جامعي في اللغة العربية ومترجم، وآمنة الهاشمي باحثة لغوية في لجنة التنسيق والتدقيق الفني في المعجم التاريخي للغة العربية.
لغة عالمية بامتياز
وقال النحوي: العجيب في تأثير اللغة العربية أنه وصل إلى لغات أفريقية لشعوب غير مسلمة، هذا التأثير نجده في مفردات من اللغة العربية في مجالات مختلفة مثل التجارة والزراعة وغيرها، وحققت اللغة العربية انتشارا كبيرا في العالم حتى أن نصف القبائل الأفريقية أصبحت ناطقة بالعربية، وهناك أمر أساسي، أن اللغة العربية ليست للعرب فقط بل هي عالمية بامتياز، ولعل أهم أعلامها ليسوا عربا مثل ابن جني والجرجاني وغيرهم، بل تأثروا بالعربية وأحبوها وشكلوا تجليا واضحا للأقوام التي أحبت العربية فأتقنتها.
وأضاف: هناك مؤشرات لمكانة اللغات، مثل النطاق الجغرافي الذي يشير إلى أن العربية هي الثانية بعد اللغة الإنجليزية، باعتبارها موجودة في 60 دولة إما كلغة أم أو أنها تدرس فيها
كما أنها الرابعة عالميا من حيث الناطقين بها بحسب معظم الجهات المختصة والأهم من ذلك حضورها على شبكة الإنترنت فقبل 5 سنوات تقريبا كانت ضعيفة ويقدر حضورها بـ0.8% وفي 2023 حسب مصادر غير عربية هي الرابعة عالميا من حيث المحتوى بـ 5.2%.
مجال للدراسات والبحوث
وشاركت آمنة الهاشمي تجربتها التي تصفها بالملهمة في مشروع المعجم التاريخي للغة العربية منذ المراحل الأولى إلى إطلاق الأجزاء الأخيرة في دورة هذا العام من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وأوضحت الهاشمي أن العربية اليوم تتبوأ مكانة سامية بين لغات العالم فهي لغة تاريخية استطاعت أن تقاوم تغيرات الزمن وهي قادرة على التكيف مع الحياة ومع مختلف العلوم والمعارف. لقد أكسبتها التجربة الحضارية على مدى قرون طويلة ثروة هائلة من الصيغ والتراكيب والأساليب مما منحها قدرة على العطاء والإيحاء والتنوع في التاريخ، فهي لغة دقيقة وقادرة ومستوعبة.
من جهته، قال د.لويس ميغيل: لا أراني قادرا على وصف جماليات لغة يعتبرها مئات الملايين من البشر إلهية وليست بشرية، لذلك ما يمكنني تقديمه هنا هو علاقتي وشغفي المتواضع بهذه اللغة. إنني أجد اللغة العربية لغة في غاية الجمال، فمنذ أن بدأت بدراستها في سن الثامنة عشر وصولا إلى اليوم تعلقت بالعربية بشكل لا يمكنني وصفه، وأصحبت مترجما ليقيني أن الثقافة العربية لديها الكثير مما تقوله للثقافة الغربية، والأمر الآخر الذي زاد من شغفي في العربية هي فرص السفر التي مكنتني من التعرف على ملايين اللهجات المختلفة، في هذه الرحلات كنت أنقل من بلد إلى بلد وحتى من شقة سكنية إلى أخرى مناهج تعلم اللغة العربية والأدب العربي والمعاجم والموسوعات.

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