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تكنولوجيا المعلومات تقنيات الذكاء الاصطناعي لها دور محوري بتشكيل مستقبل العمليات الحكومية

11/2/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني الدور المحوري الذي ستلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية ومختلف القطاعات في الكويت.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «تكنولوجيا المعلومات» على هامش ورشة عمل نظمها الجهاز بالتعاون مع شركة أمازون ويب سرفيس (AWS).
وأضاف الحسيني ان تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابة تعتبر من عوامل التمكين الرئيسية التي ستحدث ثورة في خدماتنا وتعزز الكفاءة وتعزز حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة بمنزلة شهادة على التزام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتسخير إمكانات خدمات (AWS) المتطورة وجيل الذكاء الاصطناعي.

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