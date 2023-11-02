تكنولوجيا المعلومات تقنيات الذكاء الاصطناعي لها دور محوري بتشكيل مستقبل العمليات الحكومية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد المدير العام للجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني الدور المحوري الذي ستلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية ومختلف القطاعات في الكويت.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «تكنولوجيا المعلومات» على هامش ورشة عمل نظمها الجهاز بالتعاون مع شركة أمازون ويب سرفيس (AWS).
وأضاف الحسيني ان تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابة تعتبر من عوامل التمكين الرئيسية التي ستحدث ثورة في خدماتنا وتعزز الكفاءة وتعزز حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة بمنزلة شهادة على التزام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتسخير إمكانات خدمات (AWS) المتطورة وجيل الذكاء الاصطناعي.
MENAFN02112023000130011022ID1107364182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.