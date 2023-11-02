حاكم الشارقة العاملون على المعجم التاريخي للغة العربية سينهون 110 مجلدات تضم 81 ألف صفحة خلال 6 سنوات



المعرض يستمر 12 يوماً بمشاركة 2033 دار نشر من 108 دول تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان إضافة إلى إقامة أكثر من 1700 فعالية يشارك فيها 215 كاتباً وروائياً العامري: المعرض انتقل خلال السنوات الماضية من حاضر في المشهد إلى صانع وقائد يمتلك رؤية للثقافة العربية

الشارقة ـ يوسف غانم

أكد صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن اللغة العربية هي أصل اللغات، معلنا عن العمل على إصدار «قاموس لغات العالم» لتصحيح الأمور غير الصحيحة تاريخيا في دراسة اللغات واللسانيات في العالم، وذلك ضمن جهود سموه وبحوثه العلمية في تاريخ اللغة العربية لحمايتها ونشرها.

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار «نتحدث كتبا»، والذي يستمر حتى 12 الجاري في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 2033 دار نشر من 108 دول تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، إضافة إلى أكثر من 1700 فعالية بمشاركة 215 روائيا وأديبا وضيفا من 69 دولة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ نهيان آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، والشيخ سالم القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سالم القاسمي وزير الثقافة والشباب.

كما كان في استقبال سموه الشيخ سعود القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء السياحي والتجاري، والشيخ عبدالله مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعبدالرحمن العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع، ود.أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي، وممثلي المنظمات والمؤسسات الثقافية، وجمع من الأدباء والكتاب والمثقفين.

أصل اللغات

وأكد صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح المعرض، أن اللغة العربية هي اللغة الأصل لكل لغات العالم، لأنها لغة سيدنا آدم عليه السلام الذي اختصه بها الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أمور غير صحيحة تاريخيا في دراسة اللغات واللسانيات في العالم يجب أن يتم تصحيحها، وهو ما سيشتمل عليه «قاموس لغات العالم» الذي سيصدر لاحقا، وذلك ضمن جهود سموه وبحوثه العلمية في تاريخ اللغة العربية لحمايتها ونشرها، متناولا سموه أهمية المعجم التاريخي للغة العربية.

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن أبرز ما جاء في المعجم التاريخي للغة العربية، قائلا: أطلق عليه اسم «المعجم التاريخي للغة العربية»، وهو متعة للقارئ ويعرض تاريخ هذه اللغة منذ بداياتها، حيث تمر بك الأحداث والوصف في كل شيء، في الشعر والأدب وغيرهما. وهذا المعجم لا يكشف فقط عن الكلمة ومعناها وإنما يقدم وصفا شاملا.

جهد كبير

ولفت سموه إلى الجهد الكبير الذي يبذل لتنفيذ المعجم التاريخي مستعرضا مقارنة حول القاموس اللغوي لمملكة السويد الذي عمل عليه 137 شخصا لمدة 140 سنة وكان نتاجه 39 مجلدا و33 ألف صفحة، بينما المعجم التاريخي للغة العربية يعمل عليه 500 من العلماء والمدققين والمحررين وعلى مدى 6 سنوات سينهون 110 مجلدات عدد صفحاته 81 ألف صفحة.

وأضاف سموه: «نتساءل: هل هي لغة عربية؟ هل ما نتحدث به نطلق عليه اللغة العربية؟ كلمة «عرب» من أين أتت؟ ومن أطلقها؟ وفي أي مكان؟ الله سبحانه وتعالى جمع كثيرا من الناس الساكنين في منطقة مكة المكرمة وما حولها في مكان واحد، فقالوا: الناس قرشت، وهؤلاء قرشوا، أي تجمعوا، وأطلق عليهم «قريش» إذن نحن أسمنا قريش من أصل التسمية، ولكن قريشا لديها بئر زمزم، وهو بئر نعرف أنها نبعت في وقت سيدنا إسماعيل عليه السلام، فيقال بئر إسماعيل ولكن لا يقال الماء، ويقولون عرب إسماعيل وهو الماء وليس البئر، وفي التعميد يقولون «العراب» أي الشخص الذي يغطس الطفل في الماء. إذن كلمة عرب معناها الماء. وتأتي كذلك دواليب الماء يقال لها عربة ويقال عربي أي طلع الماء. ومن هذا الدولاب أخذوا كلمة «العراب». هذه مشتقات في العمق التفسيري لكلمة «عرب»، وهي صفة أعطيناها للعرب ولكن نسبت إلى اللغة التي تتحدث بها العرب.

لغة رب العالمين

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة المسميات التي يطلقها الباحثون على اللغات المختلفة، قائلا: كثير من الباحثين الأجانب يقولون «اللغات السامية» منها الحبشية والبابلية والعبرية.. إلخ، لماذا قالوا «سامية»؟ ومن أين استنبطوا هذه الكلمة؟

هذه اللغة هي لغة رب العالمين لآدم عليه السلام الآية الكريمة (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين)، ولكن الملائكة لم يستطيعوا أن يحصروا أو يتحدثوا بها، وبكم العلم الذي أودعه الله في آدم الذي نزل بقدر الله سبحانه وتعالى إلى شرق افريقيا وبالتحديد في هضبة الحبشة، ومن هناك انتقلت الأجناس البشرية، بعضها نزح إلى الشمال، وبعضها سكن الأرض نفسها والبعض الآخر نزح إلى الشرق والغرب، وبحسب نظرية العالم «مندل» أن آدم وحواء كانت ألوان بشرتهما تميل إلى الرماد وهي سحنة أهل شرق أفريقيا، وهؤلاء إذا تزاوجوا وتوالدوا يخرج منهم ابن أبيض اللون وواحد داكن اللون وهكذا. الأبيض انتقل إلى الشمال، إلى أن وصل إلى أوروبا. أما ذو اللون الداكن فقد بقي في الأرض نفسها وهكذا صارت أفريقيا، أما البقية الأخرى فعبروا ما يسمى البحر الأحمر وأتوا إلى هذه الجهة (الجزيرة العربية)، ونتساءل: هل كل هؤلاء نقلوا اللغة معهم؟ وإذا استعرضنا هذه اللغات، نجد الذين انتقلوا إلى الشمال وصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا وهناك اللغة اللاتينية، وهي أم اللغات الأوروبية، ولو أخذنا مقارنة بين أبناء الذين ذهبوا إلى الشمال وأبناء الذين أتوا إلى الجزيرة العربية عبر بعض الكلمات فسنجد أن اللغات اللاتينية هي نفسها عربية وذلك يعني أنها لغة آدم، وقدم سموه مثالا لبعض الكلمات اللاتينية مثل كلمة road وتعني طريقا وفي اللغة العربية رود، يرتاد، مشيرا سموه إلى أنه يؤدي إلى المعنى نفسه.

لغة العالم

وأشار حاكم الشارقة إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على مشروع جديد يستفيد منه العالم أجمع، قائلا: أنا الآن أقوم على قاموس جديد اسمه «لغة العالم»، وهي كلها مصدرها واحد، ونعطي اسما لهذه اللغة التي وضعناها في 110 مجلدات، ونقول: من أين أتت هذه التسمية لها؟ قيل أن هذه اللغات متشابهة، منها الحبشية والبابلية والعبرية، ولو أخذنا هذه اللغات وقارناها نجد أن الكلمات مشتركة، وأن الفعل هو الأساس في الجملة لأنه مركز الجملة، وقالوا تسميتها اللغات السامية. من أين أتوا بهذه التسمية؟ فتسميتها الصحيحة لغة آدم، مشيرا إلى تناول سموه قصة هذه التسمية بشكل كامل في كتابه تاريخ عمان من الاستيطان البشري وداعيا العلماء إلى عدم تداول هذه التسمية.

وأضاف سموه: كيف اشتبه الأمر على العلماء الغربيين؟ لأنهم لم يجدوا ما يفسرون به ما حدث في تلك الفترة عندما كتبوا عن هذه اللغات وجمعوها فيما سمي باللغات السامية، في سنة 1500 ق.م كان قوم «عاد» في الأحقاف، وخرج هود عليه السلام من بينهم إلى عمان، وهرب منهم من خاف من الطوفان الذي غطى الأرض بالعاصفة فأخذوا طريقهم، وكل المؤرخين كتبوا عن هذا الطريق الذي مر بالقطيف ومنها إلى الحناكية مرورا بالمدينة إلى طريق الشام إلى أن وصلوا قرب دمشق، وفي هذه المنطقة وجدوا أرض مليئة بالأحجار الجيرية يقال لها «إرم»، وهي كلمة عربية فصيحة فأخذوا ينحتون من هذه الصخور ويبنون منها مدينتهم.

وتابع سموه: الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قوم «عاد» ثم قال «عاد الأولى» إذن هناك «عاد الثانية»، الذين خرجوا من الأحقاف هم قوم «عاد» ووصلوا إلى هناك وعمروا مدينتهم وسموها على الأرض التي سكنوها «إرم» ومعناها الأرض التي وضعوا عليها الأعمدة. العلماء الغربيون عندما سمعوا بذلك لم يذكروا «إرم ذات العماد» وإنما ذكروا «آرام بن سام بن نوح» وهو ليس له علاقة بهذا الموضوع. وهنا نحن أمام تصحيح خطير يلغي كل ما كتب وبحث فيه. وكل حاضر بيننا الآن أرجو أن يصحح هذا المفهوم أن هذه اللغة هي لغة آدم عليه السلام. ولذلك أنا لا أقول اللغات متشابهة بل سأثبت ذلك في كتابي «قاموس لغات العالم».

كما قال سموه: بدأت في كتابة المعجم اللاتيني منه في 5 مجلدات، وكلما أمر على هذا القاموس ألاحظ الكلمات وكأني أتكلم العربية، وهذا ما سيوضع في قاموس يثبت أن اللغة اللاتينية واللغات الأخرى كلها من مصدر واحد وهو التعليمات الإلهية لأدم والتي نحن كلنا من أبنائها، متمنيا سموه أن يوفق في حماية هذه اللغة، مشيرا إلى أن محبته لها ليس لأنه ناطق بها، بل لأنها لغة تحدث بها رب العالمين، والأنبياء والرسل وتحدث بها الملائكة، وهي لغة الإيمان والدين والبشرية.

ضيف الشرف

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد رحب في مستهل الحفل بوفد جمهورية كوريا الجنوبية، ضيف شرف المعرض، كما رحب سموه بوفد جامعة كويمبرا البرتغالية، التي تعرض المخطوطات النفيسة من مكتبة الجامعة في المعرض، بالإضافة إلى ترحيب سموه بالمشاركين في مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا من غير العرب، وبوفد جامعة ياجيلونسكي بكراكوف الپولندية، وبالكاتب الروائي الليبي العربي إبراهيم الكوني، شخصية العام للمعرض.

وتفضل سموه بتكريم الكاتب والروائي الليبي إبراهيم الكوني، شخصية العام الثقافية في المعرض لهذه الدورة، كما كرم الفائزين بـ «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان) في دورتها السابعة، والتي تمنحها «هيئة الشارقة للكتاب» للإصدارات المترجمة من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى، حيث نال الجائزة دار النشر السويسرية Unionsverlag عن ترجمة رواية «طوق الحمام» لرجاء عالم الصادرة في طبعتها العربية الأولى عن دار النشر المغربية (المركز الثقافي العربي).

ووقع سموه خلال حفل الافتتاح النسخ الأولى من الأجزاء الجديدة للمعجم التاريخي للغة العربية، والنسخة الأولى من موسوعة سلطان التواريخ.

وألقى الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري كلمة تناول فيها التطورات والمنجزات التي حققها معرض الشارقة الدولي للكتاب بتوجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، قائلا: إن معرض الكتاب واحات نور وفيها يتنافس المتنافسون، ونحصد اليوم ثمار توجيهات سموكم ورؤيتكم، إن الشارقة حصدت ثمار هذه الرؤية إجماعا عالميا إنسانيا على مشروع الشارقة الحضاري والثقافي.

وأشار العامري، في كلمته، إلى الإنجاز الجديد الذي حصده معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، حيث يستضيف أكثر من نصف بلدان العالم، من خلال الناشرين والعارضين الذين يمثلون 109 دول عالمية، ما يؤكد أن المعرض انتقل خلال السنوات الماضية من حاضر في المشهد، إلى صانع وقائد يمتلك رؤية ويعرف في أي الاتجاهات يمضي بالثقافة العربية والعالمية.

وأضاف: هذه الرسالة وهذا الحجم من المسؤولية، ليس شهادة للمعرض بقدر ما هو شهادة أن الشارقة بيت لكل ناشري ومبدعي العالم يلتقون فيها، ويكبرون بتطلعاتها، لقد قيل في صاحب السمو مرة: إنه الرجل، الذي لا خلاف عليه وعنده تلتقي كل ثقافات العالم، وها نحن نشهد اليوم تجسيدا عظيما لهذا القول، شكرا لكم يا صاحب السمو.

شخصية العام الثقافية

من جانبه، ألقى الكاتب والروائي إبراهيم الكوني كلمة بمناسبة تكريمه شخصية العام الثقافية، توجه فيها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اختياره شخصية العام الثقافية.

وتحدث الكوني، في كلمته التي مثلت منهجا فلسفيا فريدا لقيمة الصحراء في هذا الوجود وجاءت تحت عنوان «الصحراء هي اللقية الضائعة في حفريات التكوين»، مؤكدا أن السعادة لا تعتمد على نوع العمل الذي يقوم به الإنسان، ولكن على مدى إتقانه وحبه للعمل، «لأن الرهان ليس على جنس العمل، ولكن في مدى القدرة على إتقاننا فيه، بحيث يستعير هذا العمل مؤهلا رساليا، يجعله جديرا بلقب ما نسميه «الواجب».

وأكد الكوني في كلمته على قيمة الصحراء التي تتجاوز كونها مكانا للرمال اللامتناهية، إلى كونها مدرسة الحكمة، إلا أن الناس لم يتعلموا منها إلا القليل، لأنهم لم يبذلوا جهدا كافيا لاستكشافها، مشبها الصحراء بجزيرة جليدية ضخمة، جزء صغير منها فقط يظهر على الأرض، والجزء الأكبر منها مخفي عن أعيننا، واصفا إياها بأنها أعطت الإنسانية كل ما تحتاج إليه من ثروات مادية ومعنوية، ومع ذلك فهي الهدية المفقودة في هذا الكون.

كوريا الجنوبية

من جانبه، ألقى يون شون هون، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، كلمة شكر فيها صاحب السمو حاكم الشارقة على دعوة جمهورية كوريا الجنوبية كضيف شرف على هذه الدورة المميزة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الشارقة والمؤسسات الثقافية في الإمارات في نشر الثقافة والمعرفة بين الشعوب، وقال إن كوريا الجنوبية سعيدة بالمشاركة في هذا المعرض العريق، الذي يعد من أهم المحافل الثقافية في العالم، وإنها تفخر بتقديم رسائل ثقافية جميلة ومعارف غنية وثقافة متنوعة للقراء والجمهور في الشارقة والإمارات، وبالتعرف على الثقافة العربية الغنية والتاريخية.

وأضاف: شاركت الشارقة كضيف شرف في معرض سيئول للكتاب، وكانت مشاركتها إيجابية من خلال تعرف الشعب الكوري الجنوبي على الشارقة بشكل أكبر في الجانب السياحي والعلمي وما تقدمه على المستوى الثقافي، إن كوريا الجنوبية تشارك في هذا المعرض بكل سرور وامتنان، فهو يمثل فرصة رائعة للتبادل الثقافي والحوار بين الشعوب، وإن كوريا الجنوبية تستلهم من رؤية الإمارات التي جعلت من المستحيل ممكنا، وتشارك الإمارات رؤية صنع مستقبل عظيم للبشرية من خلال التطور والابتكار.

وقال: اختارت كوريا شعار «خيال بلا حدود» لتعبر عن رسالتها وروحها الثقافية التي تسعى إلى تحويل المستحيل إلى شيء ممكن وإلى عالم من الابتكار والسلام، ومن خلال جناحها هنا في الشارقة، ترغب في مشاركة خيالها الغني والمتنوع مع قراء الشارقة والإمارات، وتحفزهم على استخدام خيالهم لخلق واقع أفضل.

مركز ثقافي كوري

وفي كلمته التي ألقاها بحفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، أشاد جون يون كونغ، النائب الأول في وزارة الثقافة والسياحة في كوريا الجنوبية، بالإمارات كدولة قوية تنمويا وذات موارد ثقافية غنية. وقال: إن الإمارات افتتحت أول مركز ثقافي كوري في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس التقارب بين البلدين، وهذا المركز يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني والسياحي بين شعبي الإمارات وكوريا الجنوبية، وإلى نشر الثقافة الكورية المتميزة في المنطقة.

وأكد النائب الأول في وزارة الثقافة والسياحة الكورية أهمية مشاركة كوريا ضيف شرف في الشارقة، قائلا: إن الشارقة تعد مركزا ثقافيا مهما، يحظى باحترام وتقدير دولي، وإن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد من أهم المعارض التي تشجع جيل الشباب على القراءة والمعرفة، ومن هنا فإن كوريا تفخر بأن تكون جزءا من هذا المعرض.

عرض شعري مرئي من روح شعار المعرض

استهل الحفل بعرض شعري مرئي من روح شعار المعرض «نتحدث كتبا» أبرز دور الكتاب في تطور الأمم والشعوب، ومكانة الشارقة في رفعة الثقافة والمعرفة، وعن معرضها الدولي للكتاب الذي يجمع بين الأدباء والقراء والناشرين والموزعين، وينشر العلوم والفنون والأفكار بين الأجيال، مستعرضا رسالة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهوده في خدمة الثقافة العربية والإنسانية، وتشجيع المبادرات والابتكارات التي تسهم في تنوير العقول وتحافظ على التاريخ الإنساني والتراث والهوية العربية، وأبرز العرض الشعري أن التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي لا تهدد الثقافة بل تدعمها ولا يستعاض بها عن روح الإنسان وإبداعه بل تزيد من قدراته، ولا تغير جوهر الكتاب أو تحجب دوره بل تجعله أكثر إشراقا في الحياة والواقع.

كما شهد الحفل عرضا مرئيا حول مشروع «المعجم التاريخي للغة العربية»، والذي مثل رحلة عبر تاريخ الفكرة والجهود التي بذلها صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق هذا الإنجاز الثقافي، مبرزا القيمة الثقافية واللغوية الكبيرة التي يمثلها المشروع للغة العربية والتراث الثقافي للأمة العربية وأهميته الكبيرة كأداة للحفاظ على التراث وتوثيقه للأجيال القادمة.

القاسمي تجول في المعرض واطلع على أحدث إصدارات دور النشر

تجول صاحب السمو حاكم الشارقة عقب الافتتاح في أروقة المعرض، متعرفا سموه من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب على عدد الأجنحة والمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، وما يقدمه المعرض.

واستهل سموه جولته بزيارة جناح كوريا الجنوبية، ضيف شرف المعرض لهذا العام، واستمع إلى شرح مفصل عما يقدمه الجناح في مشاركته المتميزة لهذه الدورة، كما تعرف على أبرز الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها جناح كوريا الجنوبية بمناسبة اختيارها ضيف شرف المعرض.

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة في أجنحة العديد من المؤسسات الثقافية في إمارة الشارقة مطلعا على أبرز الجهود المبذولة في دعم الحركة الثقافية وتعزيز الإنتاج الأدبي والثقافي والعلمي للكتاب والمثقفين الإماراتيين والعرب، كما زار سموه أجنحة دور النشر المحلية والخليجية والعربية واطلع على أحدث إصداراتها في مختلف القطاعات المعرفية والثقافية والعلمية.

مبادرات وأنشطة تواكب مسيرة الشارقة الثقافية

عرج سموه على أجنحة عدد من المبادرات والأنشطة التي تواكب مسيرة الشارقة الثقافية بعدد من الجوائز والبرامج التي تقدم على مستوى الدولة والمشاركات العالمية التي تعزز حركة النشر وغرس القراءة والكتابة لدى الأطفال وتنمية المهارات.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته عددا من الإهداءات والإصدارات الثقافية والعلمية والأدبية من الأجنحة المشاركة ومن الكتاب والمثقفين.

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 هذا العام 2033 ناشرا من 109 دول، منها 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.

ويشارك في المعرض أكثر من 215 ضيفا من كبار الكتاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب يقدمون 1700 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 460 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف، و900 ورشة عمل، إلى جانب العروض المسرحية والفنية وفعاليات الطهي العالمي.