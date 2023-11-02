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بدور القاسمي كرمت الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب واتصالات لكتاب الطفل 2023

11/2/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
تشجيعا للأدب والأدباء وتأكيدا على دور الكتاب في التنشئة الثقافية والمجتمعية وبناء الإنسان، كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب والمتوجين في الدورة الـ 15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، خلال حفل خاص ضمن فعاليات المعرض.
فئات الجوائز
وتوزعت جوائز المعرض، على فئات رئيسية وفرعية تغطي الإنتاج الأدبي والمعرفي العربي والأجنبي، وتشمل فئاتها «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، وتتوزع على «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية» و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات» و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي» و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى»، و«جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية»، و«جائزة أفضل كتاب أجنبي» وتتوزع على «أفضل كتاب أجنبي خيالي» و«أفضل كتاب أجنبي واقعي»، و«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»، وتتضمن «أفضل دار نشر محلية» و«أفضل دار نشر عربية» و«أفضل دار نشر أجنبية».
وحضر حفل توزيع الجوائز إلى جانب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وعدد من المسؤولين والأدباء والمثقفين والشخصيات الإعلامية.
وعلى مستوى جوائز المعرض المخصصة للكتاب الإماراتي، حصدت رواية «حدث في صبيا» للكاتبة د.سعاد العريمي، إصدار «دار الساقي» جائزة فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية»، وفاز كتاب «المرأة في المثل الشعبي الإماراتي.. قراءة ثقافية للخطاب الشعبي» للكاتبة د.عائشة أحمد الغيص، إصدار «الظبي للنشر»، بفئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات».
أما فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي» فذهبت لديوان «الغاسق» للشاعرة نجاة الظاهري، إصدار «منشورات غاف»، وتم تقديم فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى» لرواية «معزوفة صماء» للكاتبة منى عبد القادر العلي، إصدار «دار ثقافة للنشر والتوزيع».
وتوجت رواية «باب الوادي» للروائي أحمد طيباوي، إصدار «دار الشروق»، بجائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية»، وعلى مستوى «جائزة أفضل كتاب أجنبي»، حصد كتاب «مغامرة الأندلس» للكاتبة سيادا جالالي، إصدار «بلاك ستون هاوس» فئة «أفضل كتاب أجنبي خيالي»، في حين فاز كتاب «كيان مطلق - مذكرات» للكاتبة هدى الغصن، إصدار «ميديا ببليشينغ» بفئة «أفضل كتاب أجنبي واقعي».
وعلى صعيد جوائز دور النشر، حصدت دار «ملامح للنشر والتوزيع» بفئة «أفضل دار نشر محلية»، وفازت «الدار المصرية اللبنانية» من جمهورية مصر العربية بفئة «أفضل دار نشر عربية»، في حين حازت دار «أو إم بوكس إنترناشيونال» من الهند فئة «أفضل دار نشر أجنبية».
نماذج رائدة
وفي كلمتها خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكدت خولة المجيني المنسق العام للمعرض أن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب باتت منصة تتطلع إليها كبرى دور النشر ونخبة الأدباء والكتاب في كل أنحاء العالم، مستهدفة مجمل العاملين في صناعة الكتاب من مؤلفين إماراتيين وعرب وأجانب ومترجمين ودور نشر.
وأضافت: نتطلع من خلال هذه الجائزة لأن يقدم الكتاب محتوى أصيلا هادفا يعود بالنفع على الجمهور، فقد علمتنا التجارب أن كلمة أو حكاية واحدة في كتاب تأخذ بيد من يقرأها نحو مسارات جديدة في الحياة، وقد تكون كافية لتغيير واقعنا، ولهذا نحن نكرم الكتاب وصناع النشر، ونقدر جهودهم في هذا اللقاء، ونقدمهم نموذجا لمن يبحث عن دوره في عالم الكلمة الهادفة».
«اتصالات لكتاب الطفل»
وكرمت الشيخة بدور القاسمي الفائزين بالدورة الـ 15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل» التي ينظمها «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» وترعاها «شركة اتصالات».
وتم تكريم كتاب «مشاعر.. مشاعر» للكاتبة فاطمة السعدون من السعودية، رسوم الفنانة إيمان عبدالحميد من السعودية، إصدار دار كتب نون مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا)، لفوزه في فئة «الطفولة المبكرة»، وتكريم كتاب «فيل على إصبعي»، للكاتب والرسام عبدالله الشرهان، إصدار دار «أجيال» من دولة الإمارات للفوز في فئة «الكتاب المصور».
وفي فئة «كتاب ذي فصول» فكانت التكريم من نصيب كتاب «تدمير العالم في 46 ثانية» للكاتبة ميس داغر، رسوم محمد الحموي، إصدار «دار الياسمين للنشر» من الأردن، فيما تم تكريم كتاب «حلق مريم» للكاتبة رانيا بده، رسوم آية خميس، إصدار «دار نشر نهضة مصر» في فئة «كتب اليافعين»، وتم تكريم كتاب «غناء الماء» للكاتب مهند العاقوص ورسوم مليحة أحمدي وإصدار «دار نور المعارف للنشر والتوزيع» في مصر، للفوز بفئة «كتاب الشعر».
وتوجهت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بعميق الشكر للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على مبادرتها الكريمة بإطلاق هذه الجائزة، كما شكرت شركة «اتصالات»، على دعمها للمبادرات الثقافية.
وقالت: رحلتنا كانت طويلة، ولكنها كانت ممتعة، لأن رفقاءنا في الطريق كانوا كثرا، وفي مقدمتهم هيئة الشارقة للكتاب، التي فتحت لنا أبواب المشاركات الخارجية، من خلال ما توفره لنا من منصة للتعريف بالجائزة في المحافل العربية والإقليمية والعالمية، في مختلف مشاركات الهيئة حول العالم، وهو ما جعلنا في الدورات الأخيرة نستقبل ترشيحات حتى من دول غير ناطقة بالعربية.

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