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كتاب وروائيون في الشارقة الدولي للكتاب الحبكة سر جذب الجمهور للأعمال الإبداعية

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
أجمع عدد من الكتّاب والروائيين، على أن الحبكة هي سر انجذاب الجمهور للأعمال الإبداعية، خاصة في عصر التواصل الاجتماعي والمشتتات التي جعلت الجمهور يفضل المحتوى السريع. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «فن جذب القراء من خلال التحولات الدرامية» أقيمت ضمن فعاليات الدورة
الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشارك فيها الروائي البريطاني فيليكس فرانسيس، والكاتب المسرحي الأردني مفلح العدوان، والروائية الإماراتية د.مشاعل النابودة، وأدارتها الكاتبة ولاء الشحي. وتحدث المشاركون في الجلسة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة توظيفها والاستفادة منها، حيث إن هذه التقنية شأنها شأن التقنيات الحديثة السابقة التي ظهرت وأثارت الهواجس، ثم أصبحت من أساسيات الحياة.
وقالت د.مشاعل النابودة: إن القراءة تواجه الكثير من التحديات في ظل المحتوى السريع الذي تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بات الجمهور لا يملك صبرا على القراءة، ويفضل الأفكار والمعلومات والمحتوى السريع، مشيرة إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب معرفة توجهات القارئ، وأن يضع الكاتب نفسه مكان قرائه، ويفهم طريقة تفكيرهم ويكون صوتهم الحقيقي.
بدوره، شدد د.مفلح العدوان على أهمية تحفيز المتلقي بطرح موضوعات قريبة منه، وقال: إن المسرح أقرب إلى القارئ، فهو يناقش القضايا الملحة بأعمال تحاكي الموضوعات الحديثة، وذلك ليس غريبا، لأن المسرح أبو الفنون، وشرط أساسي فيه أن يكون مباشرا مع الجمهور، وهو بذلك يجعل من المتلقي جزءا من النص، أساسا للعمل المسرحي.
وتناول الروائي البريطاني فيليكس فرانسيس أهمية الحبكة في العمل الإبداعي، بقوله: «كل شيء أصبح فوريا في عصر التواصل الاجتماعي، لذلك تبرز الحاجة إلى الحبكة التي تجذب القارئ، وتدفعه إلى التفاعل مع العمل الأدبي».
وتطرقت الندوة إلى دور الذكاء الاصطناعي في الكتابة الأدبية، وتوجس البعض من تأثير ذلك على الإبداع، حيث أجمع المتحدثون أنه من الحكمة استيعاب الذكاء الاصطناعي وتوظيفه والاستفادة منه، مستشهدين بظهور العديد من الاختراعات في زمن سابق، وما رافقها من تخوفات ومقاومة لقبولها. وأكد المتحدثون أن التقنية لا تلغي مشاعر الإنسان التي تعتبر محورا أساسيا في العملية الإبداعية، معتبرين أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاملا إيجابيا يقلل من المسلكيات الجائرة للإنسان، والتي تظهر في العديد من القضايا، مثل اعتداء الإنسان على الطبيعة.

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