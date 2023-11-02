Friday, 03 November 2023 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس المحكمة العليا الإندونيسية يزور الكويت نهاية الشهر الجاري

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث القائم بالأعمال في سفارتنا لدى إندونيسيا المستشار عبدالله الفضلي مع رئيس المحكمة العليا الإندونيسية البروفيسور محمد شريف الدين أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي.
وأفاد المستشار الفضلي، في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء الذي جرى في مقر المحكمة العليا الإندونيسية، بأنه ناقش الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس المحكمة العليا الإندونيسية إلى الكويت في أواخر الشهر الجاري.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه حضر اللقاء عدد من رؤساء المحاكم الشرعية والمدنية في إندونيسيا.

MENAFN02112023000130011022ID1107364178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث