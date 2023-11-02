رئيس المحكمة العليا الإندونيسية يزور الكويت نهاية الشهر الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث القائم بالأعمال في سفارتنا لدى إندونيسيا المستشار عبدالله الفضلي مع رئيس المحكمة العليا الإندونيسية البروفيسور محمد شريف الدين أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي.
وأفاد المستشار الفضلي، في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء الذي جرى في مقر المحكمة العليا الإندونيسية، بأنه ناقش الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس المحكمة العليا الإندونيسية إلى الكويت في أواخر الشهر الجاري.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه حضر اللقاء عدد من رؤساء المحاكم الشرعية والمدنية في إندونيسيا.
MENAFN02112023000130011022ID1107364178
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.