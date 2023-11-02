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النائب العام قبول 105 متقدمين لوظيفة وكيل نيابة

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أعلن النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران قبول أكبر عدد من المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة) في تاريخ النيابة هذا العام استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكويت القضاء وفق خطط محددة ومنهج مرسوم.
وأوضح الصفران أن المقبولين 105 بينهم 16 من الإناث، وسيتم تدريبهم جميعا في معهد الكويت للدراسات القضائية لمباشرتهم العمل بوظيفة وكيل نيابة ‏«ج».
وفيما يلي أسماء المقبولين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء النيابة):
٭ فواز نـواف يوســـف الضاعن
٭ فهد منـــاحي ناصــــر القحطاني
٭ حمد خالد محمود العبدالله
٭ سعد محمد دغش المطيري
٭ معاذ خالد عبيد العتيبي
٭ سليمان عادل حمد الصقعبي
٭ ناصر أحمــد عبدالله الونيان
٭ بادي فهد بادي المطيري
٭ عبدالعزيز مناحي سرور الجرمان
٭ أحمد حامد معتق الضعينه
٭ خالد يوسف خالد الشايجي
٭ بداح عبدالله بداح الهاجري
٭ خالد فضل علي الحوطي
٭ خالد عبدالرحمن عوض الشويب
٭ فيصل عمـــر مبـــارك الضويحي
٭ طارق فايز أحمد المفرج
٭ محمد علي حسين المسباح
٭ هزاع سالم هزاع المطيري
٭ براك حمد فهد الصعب
٭ سعيد فيصل سعيد المطيري
٭ عبدالمحســـن محمـــد عبدالرحمن الحسينان
٭ محمد سعيد محمد المطيري
٭ ضاري عبداللطيف علي الرشيدي
٭ معاذ ناصر محمد الحمد
٭ يوسف مشعل سيف المشعل
٭ عبدالعزيز عادل مصطفى المطوع
٭ علي جابر فرج المهنا
٭ فهد مشعل سعود العازمي
٭ أحمد سعد عبدالله الهاجري
٭ وليد محمد مطلق الختلان
٭ أنس يحيى يوسف المناعي
٭ بدر وائل صالح العتيقي
٭ عمر فهد فيحان العتيبي
٭ عبدالرحمن جمال محمد العتيبي
٭ عبدالرحمن ناصر خلف الحربي
٭ عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز البطي بوطيبان
٭ عبدالكريم سعد مطلق الحربي
٭ محمد جمال محمد العتيبي
٭ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العكاري
٭ خلف عبدالحميد خلف الدعاس
٭ ضاري عبدالله مطيران السويط
٭ عبدالله أحمد سليمان الهطلاني
٭ عبدالله سعد عبدالله البليس
٭ محمد نايف محمد العتيبي
٭ محمد سعد محمد المطيرات
٭ محمد حمد سالم كليب
٭ مشاري مشعل سعد العراده
٭ يعقوب ناصر جاسم الشهاب
٭ عبدالليطف ربيع سعد العدساني
٭ عمر علي حمود الخرينج
٭ عيسى يوسف إبراهيم الرشود
٭ سعود عبدالعزيز سعود الفريج
٭ عثمان جاسم عثمان الأمير
٭ عبدالعزيز عبدالله عثمان السعيد
٭ ناصر هيف عيد المنيف
٭ فارس خالد محمد البهبهاني
٭ فواز نجم يوسف النجم
٭ عبدالله أحمد عبدالله المطيري
٭ أحمد محمد أحمد الوقيان
٭ عبدالله عبدالرحمن فهد الصفران
٭ محمد خلف عبدالهادي المطيري
٭ مساعد عبدالعزيز عبدالله السالم
٭ محمد عادل يعقوب النجار
٭ إبراهيم حمد سعد البعيجان
٭ أحمد محزم فالح الحبيني
٭ سيد جعفر جواد صاحب القزويني
٭ عبدالعزيز أحمد السلمان البداح
٭ محمد أحمد علي العبيد
٭ محمد ناصر صالح المضيان
٭ ناصر حماد ناصر العازمي
٭ مشعل متعب عبدالله الخالدي
٭ فهد جمال محمد الخليفي
٭ جاسم فيصل محمد الحليله
٭ سليمان هيثم سليمان العيبان
٭ حمد أنور عبدالعزيز الزامل
٭ حمد عبدالله محمد جمعة
٭ محمد شعيل دخيل الله السبيعي
٭ إبراهيم صلاح إبراهيم الحوطي
٭ أحمد طلال أحمد العتيبي
٭ فهد بدر علي العتال
٭ عبدالعزيز خالد فيصل الهندي
٭ يوسف محمد يوسف جعفر
٭ ضاري سليمان مبارك الغملاس
٭ جاسم عبدالله جاسم العبدالله
٭ وليد خالد محمد الخرافي
٭ عبدالعزيز عز عبدالعزيز المساعيد
٭ أحمد عبدالملك أحمد آل هيد
٭ جراح سالم مطشر العنزي
٭ عبدالرحمن منصور منوخ البديني
٭ سارة ذياب خالد المطيري
٭ منار مسفر محمد العجمي
٭ نورة منصور مجبل العصيمي
٭ منيرة ناجي عبدالرزاق الماص
٭ أضوى عبدالله مفلح الجديع
٭ لولوة سامي عبدالله الدريعي
٭ نورة خالد صالح المزيني
٭ جنى محمد شملان البحري
٭ روان حسن عبدالكريم مال الله
٭ نور نايف خالد المطيري
٭ مضاوي متعب فالح العارضي
٭ فرح سامي راشد السنان
٭ هيا رجيب أحمد الرجيب
٭ لين علي عبدالرحمن الشايع
٭ مريم مطلق سليم الظفيري
٭ جنى عبدالمحسن جاسم القصار

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