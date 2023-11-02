بالفيديو المطيري جهود لتطوير المنظومة السياحية وفق معايير عالمية وبهوية كويتية

العبيد: دعم المهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية ذات البعد الاقتصادي لتنمية وتنويع مصادر الدخل



دارين العلي

استقبل وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلاميـــة عبدالرحمن المطيري رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات السياحية د.طارق العبيد وأعضاء اللجنة التنظيمية العليا لمهرجان الكويت للسياحة والترفيه بهدف البحث في كيفية توحيد الخطاب السياحي في الكويت وتطوير المنظومة السياحية في الدولة.

وثمن المطيري جميع الجهود من مختلف الجهات المعنية بالشأن السياحي طارحا عددا من الخطوات التي من شأنها تطوير المشهد السياحي بشكل علمي وحديث يتماشى مع المعايير والأنظمة الدولية مع مراعاة الهوية الكويتية.

وأكد دعم جميع الجهود المتعلقة بتطوير صناعة السياحة في البلاد ووضع جميع إمكانات الوزارة بما يخدم المنظومة السياحة، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمعية في مجال تطوير السياحة المحلية كونها الجهة التي تنقل وجهه النظر المجتمعية في هذا السياق.

وثمن عمل الكوادر الوطنية العاملة في الجمعية وما تحفل به من أفكار ورؤى استشرافية والمقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل في قطاع السياحة طوال العام وتنويع العمل في القطاع الثقافي والفني والرياضي.

ولفت إلى أن جميع قطاعات وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات ذات الصلة تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها لأي مبادرات ومشاريع وطنية تعنى بالسياحة والثقافة وتروج للمقاصد الجاذبة في الكويت لجعلها مقصدا مميزا للزوار من دول الخليج وغيرها من باقي الدول، كما تدعم المهرجانات المتخصصة ذات الرؤى الثقافية والتراثية والفن والآداب التي تعنى بتاريخ ونهضة الكويت.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات د.طارق العبيد عن شكره وتقديره لوزير الإعلام على دعمه وتسخيره كل الجهود ومن مختلف القطاعات التابعة للوزارة بهدف إنجاح العمل على تطوير السياحة.

وقال العبيد إن أهمية هذا اللقاء مع وزير الإعلام يعبر عن ضرورة الشراكة المجتمعية الناجحة بين الأجهزة المعنية في الدولة وفق آليات التنسيق والتعاون المشترك لتطوير تسويق البرامج والفعاليات الفنية والثقافية وإدارة المشهد السياحي في البلاد.

وأوضح أن تعاون جمعية المهرجانات مع وزارة الإعلام مهم وقيم جدا نظرا إلى أهمية الإعلام والقطاعات التابعة لها ككل في إبراز الجهود علاوة على إشراك قطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في هذا الحراك السياحي انطلاقا من أهمية هذا القطاع في جذب السياحة والسياح إلى الكويت.

ولفت إلى أن الجمعية بدأت بعرض المشروعات والخطط والمبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع السياحي والترفيهي على المعنيين بالعديد من الجهات ذات العلاقة لدعم كل المهرجانات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي لتنمية وتنويع مصادر الدخل كرافد مالي يعزز من رفع معدلات النمو المالي للخزانة الكويتية بما يتلاءم مع إطار تصحيح المسارات الاقتصادية للدولة.

وأكد العبيد أن مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية يبذل جهودا كبيرة لإبراز الوجه السياحي ولدفع عجلة التنمية السياحية، حيث أعدت الجمعية حزمة من المشاريع والأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل في قطاع المهرجانات طوال العام.