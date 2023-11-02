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بيتك يعلن فائزي سحوبات الرابح

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 40 والـ 41 لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو: يوسف ناصر العمران، وذلك عن شهر سبتمبر 2023 والفائز بالسحب ربع السنوي الثالث لسنة 2023 وهي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25 ألف دينار كويتي للفائز: وليد حمود الشطي.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد صالح العطيه، أحمد عبدالكريم القطان، فجر حامد مطلق، بدور خالد جمعه، عادل محمد عبدالحافظ، شاقب محمد أنور، أحمد محمد عبدالجليل، دلال مشعل السداح، ليانه فيصل المطيري، عيسى علي بن عيسى، عبير سمير أحمد، سعد عبدالله العازمي، عبدالله فهيد العجمي، مبارك محمد الدوسري، كامل تمزيني، علي خالد الحربي، علياء فهد الاصفر، سعد حميدي العازمي، محمد عبدالرحمن الكندري، نجد سعد القحطاني.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.
وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

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