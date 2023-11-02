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الأهلي يعلن رابحة سحب الفوز الشهري

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن الرابح لحساب الفوز في السحب الشهري الجديد لشهر أكتوبر وضحة محمد التي فازت بمبلغ وقدره 20 الف دينار بإشراف وحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وعزز البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عدد سحوبات وجوائز الحساب، لجعله أكثر جاذبية للعملاء من أجل الانضمام إليه، تقديرا منه لولائهم، حيث قام بإضافة سحب شهري جديد بقيمة 20 ألف دينار، وسحب ربع سنوي بقيمة 100 ألف دينار، مما يجعل الانضمام إلى عائلة حساب الفوز مغريا بشكل أكبر للعملاء.
وسهل البنك الأهلي الكويتي على العملاء الدخول في السحوبات، وزاد فرصهم في الفوز مقابل كل 10 دنانير تتوافر في الحساب بدلا من 100 دينار في السابق، أي انه كلما ادخر العملاء أكثر زادت حظوظهم بالفوز بإحدى الجوائز الرائعة.
وشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز وزيادة ودائعهم لتعزيز فرصهم للمشاركة في السحوبات المقبلة وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

MENAFN02112023000130011022ID1107364174

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