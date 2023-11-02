حيات التعاون الكويتي - الكوري إستراتيجي وتاريخي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين بدأت قبل السياسية



دشتي: الجيش الكويتي على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات السفير الكوري: 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري العام الماضي



أسامة دياب

وصف مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات، العلاقات الكويتية - الكورية الجنوبية بـ«الاستراتيجية والتاريخيـــــة»، مؤكدا أن الكويت الدولة الثالثة في تصدير النفط إلى كوريا منذ عام 1964، لافتا إلى أن «العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد بدأت قبل العلاقات السياسية».

وكشف حيات - في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة كوريا الجنوبية بمناسبة «يوم التأسيس» و«يوم القوات المسلحة بحضور حشد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى البلاد، بالإضافة إلى حشد كبير من المواطنين وأبناء الجالية الكورية - عن أننا سنشهد قريبا مرة أخرى لقاءات وزيارات رفيعة المستوى بين البلدين»، مشيرا إلى أنه «وعلى هامش حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفل افتتاح دولة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، التقى مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وتم الاتفاق على خطوات إيجابية في المستقبل تتعلق بتوسيع علاقاتنا ونقلها الى آفاق أرحب».

من جانبه، أكد ممثل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، مدير التعليم المشترك بالجيش العميد الركن فيصل دشتي، قوة ومتانة العلاقة ما بين القوات المسلحة الكويتية والجيش الكوري، مضيفا أنه تم إجراء دورات متبادلة على مستوى القيادة والأركان.

وعما إذا كان هناك أي توجه للتعاون مع الجانب الكوري في مجال التسليح، قال دشتي: «في المنظومات العسكرية، توجد لجان مختصة، دورها أن ترى ما هو المناسب لقواتها، سواء على المستوى الإقليمي والتهديدات الخارجية الموجودة، أو ما هي مرحلة بناء المنظومات الموجودة في الجيش، وهذه اللجان المختصة الفنية تنظر الى هذه الطلبات وفق آلية محددة».

وعن استعدادات الجيش الكويتي في ظل الوضع الراهن، قال مدير التعليم المشترك بالجيش: «لدينا توجيهات واضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، بالنسبة للوضع في المنطقة، والجيش الكويتي دائما على أهبة الاستعداد من خلال منظومات متكاملة ومتوافقة تحقق الرؤية المطلوبة على مستوى الكويت، وبناء على تقديرات القيادة السياسية».

وبالنسبة للحـــــدود الشمالية، أوضح أنها «دائما عملية متوافقة فيها منظومة نتعامل من خلالها وفق أطر الاتفاقيات الدولية المرسومة ما بيننا وبين دول الجوار».

بدوره، قال السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد تشانغ بيونغ ها، ان «تاريخ تأسيس العلاقات الديبلوماسية الكورية - الكويتية يعود إلى عام 1979، والكويت هي الدولة الأولى التي استوردت منها كوريا النفط الخام، وكان ذلك في عام 1964. لذا، سيصادف العام المقبل الذكرى الستين لتعاوننا الثنائي في مجال الطاقة»، لافتا إلى أنه «من خلال هذا التسلسل الزمني البسيط، من المثير للاهتمام معرفة أن الاقتصاد جاء أولا، ثم تلته الديبلوماسية، ولكن منذ ذلك الحين، قام بلدانا بتطوير علاقات شاملة ومتعددة الأبعاد أصبحت بالفعل استراتيجية على أرض الواقع».

وأوضح تشانغ أن «حجم التجارة بين بلدينا بلغ نحو 13 مليار دولار العام الماضي، ما يعني أن الكويت هي سادس أكبر مصدر لكوريا، وعلاوة على ذلك، يتدفق 100 مليون برميل من النفط الكويتي إلى كوريا كل عام، ما يجعل الكويت ثالث أكبر مصدر للنفط إلى كوريا». وأضاف: «نحن ندعم بعضنا البعض في المحافل الدولية والقضايا الإقليمية والعالمية».

واعتبر السفير الكوري «أن الرؤى الشاملة والقيم الأساسية التي يتشاركها البلدان لها أهمية كبيرة، ولهذا السبب، أود أن أؤكد أن بلدينا يتقاسمان قيم الحرية والسلام والازدهار على أساس الثقة المتبادلة التي لا تتزعزع والشراكة القوية»، مؤكدا أنه «بعد نهوضهما من رماد الحرب، أثبتت كوريا والكويت بنجاح قوة الصمود وقوة الإرادة الجماعية من أجل حياة أفضل».

وذكر تشانغ أنه «في سبتمبر الماضي، التقى رئيس الوزراء هان داك سو وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وناقشا كيفية توسيع مجالات التعاون الثنائي، بما يضمن استمرار كوريا كشريك أساسي في تحقيق رؤية الكويت 2035».

وزاد: «وبالفعل، فقد شاركت كوريا بشكل عميق في ترجمة رؤية 2035 إلى واقع من خلال بناء العديد من البنى التحتية والاستراتيجية. ولكن الأهم من ذلك هو أن كوريا تحلم بأن تكون شريكا أساسيا للكويت بعد عام 2035».

وأوضح أنه «وللقيام بذلك، يجب علينا أن نعمل على تعميق التفاهم المتبادل بيننا، وخاصة بين الشباب، ولهذا السبب سيتم افتتاح مركز اللغة الكورية، معهد الملك سيجونغ، في جامعة الكويت الأحد المقبل. في المقابل، أعادت الكويت تشغيل برنامج تدريب اللغة العربية لطلاب الجامعات الكورية الشباب هذا العام، حيث تقدم الكويت كل عام منحا دراسية لـ 10 طلاب كوريين لتعلم اللغة العربية، وسيصبح هؤلاء الشباب جسورا قوية لربط مستقبلنا الذي يجب أن يكون مستداما»، مشيرا من ناحية أخرى إلى «تزايد عدد الكويتيين الذين يزورون كوريا، كما ان شعبية الأعمال الدرامية والأفلام الكورية تزداد في الكويت».

وكان السفير الكوري، أعرب في بيان وزعته سفارة بلاده، عن تهنئته الكويت لحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024 - 2026، معتبرا هذا الإنجاز «دلالة على الثقة والدعم القوي الذي حصلت عليه الحكومة الكويتية من خلال مكانتها ودورها الفاعل في المجتمع الدولي».

كما أشاد «باستمرار الكويت في لعب دور مهم في إحلال السلام في المنطقة، حيث تقدم الكويت المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من النزاعات والكوارث بناء على مبدأ حسن الجوار»، لافتا إلى أن «الكويت مازالت مستمرة في مساهماتها الإنسانية للمجتمع الدولي».

وأوضح أن «الكويت تتمتع بإمكانات لا حصر لها وهي شريك استراتيجي تسعى إلى تحقيق مبادئها كدولة نموذجية في الامتثال للمعايير الدولية وحفظ السلام»، معتبرا أن «الكويت دولة مشرقة في منطقة الخليج العربي، لذا سنعمل معا لتحقيق السلام والازدهار والتقدم ونحو مستقبل مبني على أساس صداقة متأصلة وراسخة».