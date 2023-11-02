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رئيس المكتب الثقافي بأستراليا مقاعد لدراسة طلبتنا طب الأسنان وزيادة البشري

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع مكتبنا الثقافي في أستراليا ممثلا عن وزارة التعليم العالي اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعتي (موناش) Monash و(لاتــــروب)
La Trobe في مـدينـــــة ميلبورن لتنظيم التحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس في الطب البشري وطب الأسنان بدءا من العام الدراسي 2025/2024.
وقال رئيس المكتب د.عادل العنزي في بيان صحافي أمس، إن هذا التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بتوفير أكبر فرص ممكنة لالتحاق الطلبة في برامج الابتعاث الخارجي وفتح مسارات جديدة يحتاجها سوق العمل لاسيما في التخصصات الطبية.
وأكد العنزي اهتمام المكتب الثقافي بتوفير بيئة أكاديمية عالمية متميزة وآمنة لأبنائنا المبتعثين تحت إشراف المكتب الثقافي الكويتي واهتمام ورعاية سفيرنا لدى أستراليا بسام القبندي.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة لاتروب للحصول على مقاعد في طب الأسنان حسب الشروط المتفق عليها لمدة ثلاث سنوات، إذ يكون القبول على مسارين: الأول الدخول المباشر بدون السنة التمهيدية بتخصص طب الأسنان مع شرط استيفاء الطالب لمتطلبات اللغة (معدل عام سبع درجات في اختبار (الآيلتز)، على ألا يقل أي بند عن سبع درجات) وتكون مدة البرنامج خمس سنوات.
وأضاف أن المسار الثاني يتطلب اجتياز السنة التمهيدية بالمعدل المطلوب، على أن يحصل الطالب على معدل عام سبع درجات في اختبار (الآيلتز)، وألا يقل أي بند عن سبع درجات خلال فترة السنة التمهيدية كي يلتحق بمرحلة البكالوريوس، وستكون مدة البرنامج ست سنوات.
وأفاد العنزي بأنه بشأن ما يتعلق بجامعة موناش فقد تم تجديد الاتفاقية مع الجامعة وزيادة عدد المقاعد في الطب البشري حسب الشروط المتفق عليها لمدة خمس سنوات.
وذكر أن المقاعد التي تم الحصول عليها تتوافق مع رؤية الدولة في الاستثمار برأس المال البشري والمحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الطبية التي تحتاجها الكويت.

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