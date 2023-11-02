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دعم المخترعين لتضمين المناهج مواد خاصة بالابتكار

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكــدت الجـــمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أن أي تطوير في المناهج التعليمية والتربوية يجب أن يتضمن مواد تشجع الطلبة على الابتكار والإبداع كون المراحل التعليمية فرصة لاكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها.
وقـــالـت النــاطــقة الرسمية باسم الجمعية شيخة القطان في تصريح لها، إن الجمعية حريصة على التواصل مع المؤسسات التربوية والتعليمية والمشاركة في مؤتمرات متخصصة في الجانب التعليمي وكذلك تنظيم فعاليات وملتقيات للطلبة لتعريفهم بمبادئ الابتكار والاختراع، مؤكدة أن الجمعية أعدت برامج مبتكرة وخططا مستقبلية تركز على اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات. وأشارت القطان إلى ضرورة استفادة الطلبة من الإمكانيات المتوافرة في المدارس والجامعات، سواء مختبرات أو مواد أولوية تساعد الطلبة والموهوبين على إجراء تجارب واختبارات علمية تساعدهم في الابتكار.

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