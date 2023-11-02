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زكاة الأندلس بناء 35 مسجدا على نفقة المحسنين العام الحالي

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير زكاة الأندلس التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي عن بناء 35 مسجدا على نفقة المحسنين خلال العام الحالي، وذلك في عدد من الدول العربية والإسلامية، مبينا أن المساجد روعي في اختيار أماكنها أن تكون الحاجة ماسة لها بسبب الكثافة السكانية، أو عدم توافر مساجد يقيم فيها المسلمون شعائرهم. وبالنسبة لتكلفة بناء المساجد، أوضح الهاملي أن التكلفة تختلف بحسب مساحة المسجد وعدد المصلين وتبدأ من 2650 دينارا، ويستطيع المتبرع بناء المسجد بالمساحة والمواصفات التي يرغب بها. وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال: يتم بناء المساجد في كل من الصومال، وتشاد، والنيجر، وموريتانيا، ومالي، ونيجيريا، واليمن، والهند، وبنين، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وسريلانكا.

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