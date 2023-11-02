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السبيعي اختيار منتدى الطبيعة الدولي لمشعل العتيبي قائدا مثاليا يؤكد تميز شبابنا

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن اختيار ممثل الهيئة لمنتدى قادة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والبيئة «IUCN» مشعل العتيبي قائدا شابا مثاليا والذي اختتم مؤخرا بمدينة جنيف السويسرية يعد تأكيدا على تميز شباب الكويت وقدرتهم على تقديم أنفسهم في المحافل الكبرى بأفضل صورة. وقال السبيعي في تصريح لـ «كونا» عقب استقباله الشاب العتيبي إن هذا الاختيار الذي أتى من بين مجموعة كبيرة من المتقدمين من أكثر من 50 دولة شاركت في هذا الحدث البيئي العالمي المهم جاء نتاج تقديمه عروضا واقتراحات ودراسات وحلولا مبتكرة تهدف إلى التعامل مع القضايا الملحة المتعلقة بالحفاظ على البيئة. وأكد السبيعي حرص الهيئة والتزامها بدعم الشباب الكويتي المتميز وإتاحة المساحات أمامهم للإبداع والتألق بمختلف المجالات، موضحا أن أبواب الهيئة مفتوحة لرعاية المبادرات الشبابية الناجحة التي تنمي المجتمع وتسهم في تقدمه وإعلاء اسمه بالمحافل الدولية.
من جانبه، قال العتيبي في تصريح مماثل إن فوزه باللقب جاء بعد طرحه مجموعة من المبادرات والأبحاث في المنتدى التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الطاقة وضمان استدامتها كجزء أساسي لتكوين بيئة معيشية مستدامة، فضلا عن تقديم اقتراحات لحلول مبتكرة تخدم البيئة والطبيعة. وبين العتيبي أن من أهم هذه الدراسات التي قدمها «مواقف السيارات المستدامة» و«إعادة استخدام مياه الأمطار» و«الرصيف المسامي وذو الألوان الفاتحة» وغيرها،

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