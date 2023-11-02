شونيز مارين السيارة المائية تجربة ممتعة وآمنة

MENAFN - Al-Anbaa) ندى أبو نصر

أكد المدير الإداري في شركة «شونيز مارين» عبدالله التلي السعي لتزويد عملاء الشركة بتجربة تتجاوز الإثارة العادية، مؤكدة تصميم السيارة المائية لتقديم مزيج فريد من الإثارة والمتعة الخالصة، منذ اللحظة التي تستقل فيها السيارة المائية الى عالم من البهجة والترفيه لا مثيل له، ونفتخر بخلق ذكريات لا تنسى لعملائنا، وكل رحلة هي مغامرة غير عادية سيعتزون بها إلى الأبد. جاء ذلك خلال افتتاح جناح مجموعة شونيز مارين في معرض الكويت الدولي، والذي سيستمر من 2 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، وسيتضمن الجناح عرضا للسيارة المائية والمستلزمات البحرية والبرية والأنشطة الرياضية والخارجية.

وقال التلي إن مجموعة شونيز مارين أثبتت نفسها باعتبارها وكالة مرموقة، متخصصة في مجموعة واسعة من المركبات والمعدات الصغيرة والثقيلة داخل وخارج الكويت، موضحا أن التزامها جعلها تقوم بتوفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، بناء على تراثها الغني بالتميز، والآن تقدم «شونيز مارين» إضافة جديدة ومثيرة إلى مجموعتها وهي السيارة المائية. وأضاف: تفتخر مجموعة «شونيز مارين» بضمان سلامة ومتعة عملائها من خلال منتجها الاستثنائي «السيارة المائية»، والتي تم تصميمها بدقة وابتكار، لتقدم تجربة مثيرة ومبهجة على الماء مع إعطاء الأولوية لأقصى درجات السلامة لركابها، بفضل ميزات السلامة المتقدمة وفحوصات الجودة الصارمة.

وتابع: تضمن «شونيز مارين» رحلة ممتعة وخالية من القلق.



صور



