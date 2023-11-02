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السفراء العرب في لندن اجتمعوا في وقفة تضامنية مع فلسطين

11/2/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك عدد من السفراء العرب في بريطانيا بينهم سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي في وقفة تضامنية مع فلسطين بمقر بعثة فلسطين في لندن.
وأعرب عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير البحرين في لندن الشيخ فواز آل خليفة، عن عميق الألم للخسائر البشرية الهائلة في قطاع غزة، مؤكدا دعم دولة فلسطين على جميع الأصعدة، ومطالبا بوقف العدوان وإعطاء فرصة للحملات الإنسانية لدخول قطاع غزة وإغاثة سكانها.
من جهته، تقدم السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط بالشكر إلى السفراء العرب الـ 17 المشاركين في الوقفة على لفتة التضامن، وأعرب عن الامتنان للعمل العربي المشترك في جميع عواصم دول العالم ومنها العاصمة البريطانية لندن.
وقال زملط «نحن دائما نقول إن ظهيرنا ورئتنا هو عالمنا العربي وأن هذا الظهير موجود وموحد».
وطالب بوقف فوري للعدوان الغاشم والمجازر بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال، وللهجمات المسلحة على المستشفيات والفرق الطبية وفرق الإنقاذ والبنى التحتية ودور العبادة.

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