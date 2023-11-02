السفراء العرب في لندن اجتمعوا في وقفة تضامنية مع فلسطين

(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك عدد من السفراء العرب في بريطانيا بينهم سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي في وقفة تضامنية مع فلسطين بمقر بعثة فلسطين في لندن.
وأعرب عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير البحرين في لندن الشيخ فواز آل خليفة، عن عميق الألم للخسائر البشرية الهائلة في قطاع غزة، مؤكدا دعم دولة فلسطين على جميع الأصعدة، ومطالبا بوقف العدوان وإعطاء فرصة للحملات الإنسانية لدخول قطاع غزة وإغاثة سكانها.
من جهته، تقدم السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط بالشكر إلى السفراء العرب الـ 17 المشاركين في الوقفة على لفتة التضامن، وأعرب عن الامتنان للعمل العربي المشترك في جميع عواصم دول العالم ومنها العاصمة البريطانية لندن.
وقال زملط «نحن دائما نقول إن ظهيرنا ورئتنا هو عالمنا العربي وأن هذا الظهير موجود وموحد».
وطالب بوقف فوري للعدوان الغاشم والمجازر بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال، وللهجمات المسلحة على المستشفيات والفرق الطبية وفرق الإنقاذ والبنى التحتية ودور العبادة.
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