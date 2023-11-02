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الكندري والسعود بحثا مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعزيز التعاون في مختلف المجالات

11/2/2023 11:32:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري في مكتبه بقصر السيف رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية د.أحمد الفضالة. وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير عمل البرلمانات العربية. وأضاف البيان أن د.الفضالة قدم شرحا حول مهام وأنشطة الجمعية ودورها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية، كما استعرض الخدمات التي تقدمها الجمعية لكل ما من شأنه تسهيل عمل وتطوير دور البرلمانات العربية.
وقدم الوزير الكندري الشكر الى د.أحمد الفضالة على هذه الزيارة الكريمة، متمنيا استمرار مثل هذه اللقاءات لكل ما فيه خير ومصلحة البرلمانات العربية.
كما بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية د.أحمد بن ناصر الفضالة سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في مختلف المجالات. وأشاد الشيخ فراس السعود، في تصريح صحافي عقب لقائه الفضالة والوفد المرافق له، بدور الجمعية في خدمة العمل العربي المشترك والعمل على تطويره بشكل دائم.
بدوره، أكد د.أحمد الفضالة أن ما يعزز اليقين في تنامي دور الجمعية في خدمة البرلمانات العربية هو استجابتها الفاعلة ومواكبتها للمستجدات وتطلعات البرلمانات العربية. وأشار الى أن الجمعية تعمل كذلك على تطوير اختصاصات الأمناء العامين وإبراز دورهم الحيوي في أداء البرلمانات.
واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة د. أحمد الفضالة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

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