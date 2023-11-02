الكندري والسعود بحثا مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعزيز التعاون في مختلف المجالات

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري في مكتبه بقصر السيف رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية د.أحمد الفضالة. وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير عمل البرلمانات العربية. وأضاف البيان أن د.الفضالة قدم شرحا حول مهام وأنشطة الجمعية ودورها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية، كما استعرض الخدمات التي تقدمها الجمعية لكل ما من شأنه تسهيل عمل وتطوير دور البرلمانات العربية.
وقدم الوزير الكندري الشكر الى د.أحمد الفضالة على هذه الزيارة الكريمة، متمنيا استمرار مثل هذه اللقاءات لكل ما فيه خير ومصلحة البرلمانات العربية.
كما بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية د.أحمد بن ناصر الفضالة سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في مختلف المجالات. وأشاد الشيخ فراس السعود، في تصريح صحافي عقب لقائه الفضالة والوفد المرافق له، بدور الجمعية في خدمة العمل العربي المشترك والعمل على تطويره بشكل دائم.
بدوره، أكد د.أحمد الفضالة أن ما يعزز اليقين في تنامي دور الجمعية في خدمة البرلمانات العربية هو استجابتها الفاعلة ومواكبتها للمستجدات وتطلعات البرلمانات العربية. وأشار الى أن الجمعية تعمل كذلك على تطوير اختصاصات الأمناء العامين وإبراز دورهم الحيوي في أداء البرلمانات.
واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة د. أحمد الفضالة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
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