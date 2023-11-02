سفيرنا لدى الأردن نهج الكويت الإنساني تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى الأردن حمد المري إن نهج الكويت الإنساني لإغاثة المحتاجين تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم ويأتي بتوجيهات سامية من القيادة السياسية للبلاد. جاء ذلك في تصريح للمري لـ (كونا) عقب حضوره فعاليات الحملة الإغاثية التي نظمتها جمعية (الرحمة العالمية) عبر إجراء عمليات قسطرة للمحتاجين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الأردن بمستشفى الكندي في عمان. وأشاد المري بجهود جمعية الرحمة في تقديم العون الطبي للاجئين في الأردن، لافتا إلى أن «ما شاهدناه اليوم هو مدعاة للفخر وتأكيد لدور الكويت كمركز للعمل الإنساني بفضل الجهود الرسمية والشعبية».
وأضاف ان العمل الخيري يعد إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للبلاد إذ عرفت الكويت بمبادراتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عدة في مختلف بقاع العالم. وأوضح السفير المري أن العمل الخيري يتسق والسياسة الخارجية الكويتية وسيبقى مسجلا في ذاكرة الوطن لأثره الإنساني على الأشقاء والأصدقاء في العالم. من جانبه، قال المشرف العام على الحملة عبدالله العجمي في تصريح مماثل لـ (كونا) إن الحملة الطبية تقام للمرة التاسعة واستفاد منها أكثر من 300 مريض من اللاجئين والمحتاجين في الأردن.
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