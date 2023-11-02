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سفيرنا لدى الأردن نهج الكويت الإنساني تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم

11/2/2023 11:32:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى الأردن حمد المري إن نهج الكويت الإنساني لإغاثة المحتاجين تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم ويأتي بتوجيهات سامية من القيادة السياسية للبلاد. جاء ذلك في تصريح للمري لـ (كونا) عقب حضوره فعاليات الحملة الإغاثية التي نظمتها جمعية (الرحمة العالمية) عبر إجراء عمليات قسطرة للمحتاجين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الأردن بمستشفى الكندي في عمان. وأشاد المري بجهود جمعية الرحمة في تقديم العون الطبي للاجئين في الأردن، لافتا إلى أن «ما شاهدناه اليوم هو مدعاة للفخر وتأكيد لدور الكويت كمركز للعمل الإنساني بفضل الجهود الرسمية والشعبية».
وأضاف ان العمل الخيري يعد إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للبلاد إذ عرفت الكويت بمبادراتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عدة في مختلف بقاع العالم. وأوضح السفير المري أن العمل الخيري يتسق والسياسة الخارجية الكويتية وسيبقى مسجلا في ذاكرة الوطن لأثره الإنساني على الأشقاء والأصدقاء في العالم. من جانبه، قال المشرف العام على الحملة عبدالله العجمي في تصريح مماثل لـ (كونا) إن الحملة الطبية تقام للمرة التاسعة واستفاد منها أكثر من 300 مريض من اللاجئين والمحتاجين في الأردن.

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