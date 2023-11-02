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وزير الخارجية غادر إلى روسيا في زيارة رسمية

11/2/2023 11:32:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) غادر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله البلاد متوجها إلى روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك في زيارة رسمية سيجريها والوفد المرافق لعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في موسكو تعزيزا وتوثيقا للعلاقات الثنائية التي تجمع الكويت وروسيا الاتحادية، وبحث عدد من الموضوعات الحيوية والقضايا المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي لاسيما التطورات في المنطقة. وكان في وداع الوزير على أرض المطار كل من نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل، وسفير روسيا الاتحادية لدى الكويت فلاديمير جيلتوف، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

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