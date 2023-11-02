وزير الخارجية غادر إلى روسيا في زيارة رسمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) غادر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله البلاد متوجها إلى روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك في زيارة رسمية سيجريها والوفد المرافق لعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في موسكو تعزيزا وتوثيقا للعلاقات الثنائية التي تجمع الكويت وروسيا الاتحادية، وبحث عدد من الموضوعات الحيوية والقضايا المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي لاسيما التطورات في المنطقة. وكان في وداع الوزير على أرض المطار كل من نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل، وسفير روسيا الاتحادية لدى الكويت فلاديمير جيلتوف، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
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