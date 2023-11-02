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اعتماد مرسوم بالتجديد عامين لصالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

11/2/2023 11:32:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمت «الأنباء» أنه تم اعتماد مرسوم يقضي بالتجديد لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية صالح الفضالة لمدة عامين باعتباره رئيسا تنفيذيا بدرجة وزير. وكان مرسوم صدر عام 2021 بتمديد عمل الجهاز لسنتين اعتبارا من نوفمبر 2021.

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