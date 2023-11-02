اعتماد مرسوم بالتجديد عامين لصالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

اعتماد مرسوم بالتجديد عامين لصالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
التاريخ
11/2/2023 11:32:45 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) علمت «الأنباء» أنه تم اعتماد مرسوم يقضي بالتجديد لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية صالح الفضالة لمدة عامين باعتباره رئيسا تنفيذيا بدرجة وزير. وكان مرسوم صدر عام 2021 بتمديد عمل الجهاز لسنتين اعتبارا من نوفمبر 2021.
MENAFN02112023000130011022ID1107364163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.