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إضافة برامج دراسية وتخصصات جامعية في أميركا

11/2/2023 11:32:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية.
واشترط القرار أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة بنظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، على أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
ونص القرار على ان يسري من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.

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