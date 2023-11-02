إضافة برامج دراسية وتخصصات جامعية في أميركا

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية.
واشترط القرار أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة بنظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، على أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
ونص القرار على ان يسري من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.
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