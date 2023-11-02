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وزير الدفاع ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن غزة ووقف العمليات العسكرية غير المبررة

11/2/2023 11:32:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.
جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من نظيره الأميركي والذي تمت خلاله مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الشيخ أحمد الفهد خلال الاتصال على ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية غير المبررة، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

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