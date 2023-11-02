الفهد ضرورة التحرك لرفع الحصار عن غزة

الحرب على أبواب مدينة غزة.. والقوات الإسرائيلية تواجه مقاومة شرسة.. والبحرين تسحب سفيرها من تل أبيب وتوقف العلاقات الاقتصادية



أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد على ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية غير المبررة، مع العمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

تأكيد الشيخ أحمد الفهد جاء خلال اتصال تلقاه أمس من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حيث بحثا التطورات الأمنية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الوضع الإنساني في غزة والحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وذكرت الوزارة في بيان أن «الوزير أكد أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع اتساع نطاق الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة بما يشمل اليمن».

وأضافت: «أكد أيضا على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي أولوية مشتركة لدى كل من الولايات المتحدة والسعودية». في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب البحريني، أن السفير الإسرائيلي غادر البلاد، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى المملكة ووقف العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واعتبر المجلس في بيان أن ذلك «يأتي تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي أعلنه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جميع المؤتمرات والمناسبات». جاء ذلك فيما تعرضت القوات والدبابات الإسرائيلية التي حاولت التقدم صوب مدينة غزة أمس لمقاومة شرسة من مقاتلي حركة «حماس» وعلى وقع الغارات والقصف المكثف، اقتربت الحرب من مدينة غزة المركز السكاني الرئيسي شمال القطاع. وقال أحد السكان: «لم يتوقفوا أبدا عن قصف مدينة غزة طوال الليل ولم يتوقف المنزل عن الارتجاج.



وزير الدفاع: ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن غزة ووقف العمليات العسكرية غير المبررة

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