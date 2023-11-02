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5931 فرصة عمل فى11محافظة بمزايا صحية واجتماعية..وزارة العمل تعلن التخصصات

11/2/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل ، تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023.



وتتوافر فرص العمل فى 11 محافظة بـ"القاهرة والجيزة وبورسعيد، والقليوبية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط والوادى الجديد والفيوم"، وفى تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا ومحاسبين
وصيادلة ومساعدين ومحضر طلبات ومدير فرع ورئيس فريق وأخصائي موارد بشرية ومراقب جودة وعمال إنتاج وأفراد أمن وعمال مخازن وأخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات ومحصلين ووسطاء تأمين ومندوبين توزيع وكافة أعمال الفندقة وعمال خياطة بكافة الأقسام وفنيين فى جميع التخصصات وعمال نظافة وتخصصات أخرى.



ودعت وزارة العمل، الشباب الباحث عن فرص عمل إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُصدرها كل 15 يوماً، تنسيقاً مع شركات قطاع خاص فى عدد من المحافظات، مشيرة إلى وجود مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مُجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.














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