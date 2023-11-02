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بوابة مرور مصر الإلكترونية تتيح للمواطنين دخول مزاد الحصول على اللوحات المعدنية

11/2/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) أتاحت
بوابة مرور مصر
الإلكترونية، لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:



- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.



- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.



- الضغط على "كون لوحتك الآن".



- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".



- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.



- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.














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