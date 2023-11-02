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استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

11/2/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، الخميس، خلال اقتحامها مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان صحفي- استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي (31 عامًا) وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي مُحيط مُخيم "جنين"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المُسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشاب ستيتي وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال.
 وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مُستشفى ابن سينا، وفي مُحيط المستشفى.








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