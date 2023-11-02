المتحدثة باسم الصليب الأحمر: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

MENAFN - Youm7) أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصا كبيرا في المستلزمات الطبية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر -في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" الخميس- إن العديد من المستشفيات والعيادات الطبية خرجت عن العمل جراء نقص الوقود.

ووجهت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب نداءً إنسانيُا عاجلًا بضرورة وقف التصعيد في غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.. مشيرة في الوقت ذاته إلى تعطل بعض محطات معالجة المياه في قطاع غزة جراء نقص الوقود.

وأوضحت أن الصليب الأحمر قدم 14 شاحنة تحمل 60 طن مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.. مبينة أن قطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات يوميا لتكفي حاجات السكان.

وأضافت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النزاع الحالي في غزة غير مسبوق ولم يره السكان في السنوات الماضية.. مشددة على ضرورة حماية المستشفيات في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي وعدم إخلاء المستشفيات.



