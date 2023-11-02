البنتاجون: موافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية للعراق
التاريخ
11/2/2023 11:26:17 PM
(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع مزمع للدعم اللوجستي ومعدات ذات صلة لطائرات هليكوبتر من شركة "بيل" للعراق، بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وأضافت أن "وحدة تكسترون" التابعة للشركة، هي المتعاقد الرئيسي على السلاح.
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