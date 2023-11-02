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البنتاجون: موافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية للعراق

11/2/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع مزمع للدعم اللوجستي ومعدات ذات صلة لطائرات هليكوبتر من شركة "بيل" للعراق، بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار.

وأضافت أن "وحدة تكسترون" التابعة للشركة، هي المتعاقد الرئيسي على السلاح.







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