الجيش السودانى يسيطر على مطار وحقل بليلة النفطى

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش السوداني، الخميس، دحر قوات الدعم السريع من مطار وحقل "بليلة" النفطي بولاية غرب كردفان بعد أيام من السيطرة عليه بواسطة قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، إن "الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مطار وحقل بليلة النفطي ودحر قوات الدعم السريع من الموقعين".

واتهم قوات الدعم السريع بإحداث عمليات تخريب واسعة طالت المطار، علاوة على نهب مقار عدد من شركات النفط العاملة في الموقع.

وتقع منطقة "بليلة" على بعد 55 كلم جنوب غرب الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان، ويوجد بالمنطقة حقل للنفط كان ينتج نحو 22 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الحرب لكن الإنتاج تأثر بشكل بالغ خلال السبعة أشهر الماضية.

وتدير شركة "بترو إنيرجي" حقل بليلة، وهي شركة امتياز تتبع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، وسبق وأن تعرض الحقل لهجمات على يد جماعات مسلحة تنتمي لقبيلة المسيرية، تحت دعاوى عدم التزام الشركات ببند المسئولية المجتمعية، وهي أموال مخصصة للمجتمعات المضيفة يتم صرفها على مشاريع التنمية والخدمات.

إلى ذلك، أجلت القوات المسلحة برفقة مليشيا قبلية عددا كبيرا من موظفي ومهندسي النفط العاملين في حقل بليلة إلى مدينة "النهود" بولاية غرب كردفان أمس /الأربعاء/؛ تمهيدا لنقلهم لولاياتهم.

وقال حمد صافي حمد قائد قوات الاحتياط بقطاع النهود (مليشيا قبلية تتبع لقبيلة "حمر") -لدى مخاطبته العاملين الذين تم إجلاؤهم- إن قواتهم برفقة الجيش السوداني قامت بتأمين الطرق وأجلت العاملين في حقل أبو سفيان ومنطقة بليلة والزرقة أم حديد حتى وصولهم آمنين إلى مدينة النهود على متن 45 مركبة تحمل 193 موظفا وعاملا من مدراء مواقع نفطية ومهندسين وعمال، متعهدًا بتوفير الأمن والمأكل والمشرب لهم بالمدينة إلى حين توفيق أوضاعهم.