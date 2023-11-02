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عمال موريتانيا يتضامنون مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلي

11/2/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) نظم العمال الموريتانيون، الخميس، مهرجانًا تضامنيًا في دار الشباب القديمة؛ نصرة للفلسطينين.

ودعا العمال الموريتانيون -خلال الفعالية التي حضرها السفير الفلسطيني في نواكشوط- إلى وقف العدوان الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون.

من جانبه، دعا الكوري عبد المولى الأمين العام لاتحاد العمال في موريتانيا -في كلمته- إلى الوقف الفوري للعدوان الوحشي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية.

وأعرب عن تضامن العمال الموريتانيين مع الأخوة الفلسطنيين في هذه المحنة العظيمة وبالخصوص العمال الفلسطينيين الذين تعطلت أعمالهم ويأتيهم الموت من كل مكان، مؤكدا ضرورة إطلاق سراح العمال الفلسطنين الذين تحتجزهم قوات الاحتلال.

من جهته، شكر السفير الفلسطيني محمد سعيد الأسعد، موريتانيا حكومة وشعبًا، مشيدًا بموقف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من القضية الفلسطنية.

وأشار إلى أن الاحتلال الغاشم يستهدف كل شيء في غزة، إلا أن صمود الغزاويين ظل عقبة كئود في وجه مخططات الاحتلال وآلة بطشه.

وتتزامن التظاهرة العمالية مع وقفات تضامنية أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط ينظمها موريتانيون بشكل شبه يومي ويطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.







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