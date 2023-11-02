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التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حسنت الصورة الذهنية عن التعليم الفنى

11/2/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Youm7) قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما تقدمه مدارس التكنولوجيا التطبيقية من جودة تعليمية وتأهيل خريجها لسوق العمل المحلى والعالمى ساهمت بشكل كبير فى تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، وأصبحت نظرة أولياء الأمور مختلفة تماما بدليل أن الالتحاق بالتعليم الفنى وهذه المدارس على وجه الخصوص أصبح أولوية لدى كثير من الطلاب خريجى الشهادة الإعدادية.



وأوضحت المصادر، أن هناك خطة طموحة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة المقبلة من أجل توفير أكبر عدد من الفنيين المدربين على أعلى مستوى لسوق العمل، فى ظل الثورة الصناعية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.



وأكدت الوزارة، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتبر أحد المحاور الرئيسية في تحسن منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى، موضحا أن هناك توسع مستمر في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويبلغ عددها حاليا 70 مدرسة، حيث وقعت الوزارة برتوكولات مع عدد من الشركاء في هذا الصدد، مضيفة أنه يتم تأهيل الطلاب للعمل في السوق الأجنبي.












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