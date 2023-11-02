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نقابة المُعلمين: نحتاج 100 مليون جنيه كل 3 أشهر لصرف معاشات الأعضاء

11/2/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Youm7) قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن قيمة دفعة المعاشات للأعضاء فقط والتي تم صرفها منذ أيام بلغت 100 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، لافتا إلى أن النقابة مُطالبة بتوفير المبلغ نفسه وأكثر كل 3 أشهر نظرا لاستمرار زيادة أعداد المحالين للمعاش، رغم محدودية موارد النقابة، لافتا إلى أنه سيتم صرف دفعة المعاشات للورثة المستحقين خلال الشهر الجارى، فور توفير الموارد اللازمة لذلك.



وأوضح شاهين لـ"اليوم السابع"، أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، وموارده أصبحت غير ملائمة ما يدفع صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب من مجلس النواب، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى تسلم إدارة النقابة ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات.



وكان خلف الزناتى، نقيب المعلمين، قد قال إن النقابة صرفت دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المعاشات للورثة فور توفير الموارد اللازمة للدفعة، مؤكدا أن النقابة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر، رغم الزيادة المستمرة فى أعداد أصحاب المعاشات بالنقابة.












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