التشيك وأوكرانيا تبحثان المساعدات العسكرية وتدريب الجنود الأوكرانيين

(MENAFN
- Youm7) بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشيكية، كاريل ريكا، أثناء زيارته كييف، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، الوضع الحالي في المجال الأمنى، وإمكانية المساعدة من جمهورية التشيك، فضلا عن تدريب العسكريين وتبادل الخبرات.
وجاء في بيان صادر عن الجيش التشيكي أن الشركاء الأوكرانيين أشادوا بالمساعدة التي قدمتها القوات المسلحة التشيكية -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الخميس.
وفي وقت سابق، قال الجنرال ريكا إنه في عام 2023، خضع أكثر من 2500 جندي أوكراني لتدريب عسكري في جمهورية التشيك. وتجري حاليًا وحدة أوكرانية أخرى تدريبًا في منطقة ليبافا للتدريب العسكري في منطقة أولوموك في جمهورية التشيك.
وبموجب قرار الحكومة، تعهدت جمهورية التشيك في عام 2023 بتدريب 4000 جندي أوكراني.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة التشيكية على تمديد مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين في جمهورية التشيك حتى نهاية عام 2024.
وقال ريكا "سنواصل مساعدة أوكرانيا. اجتماعاتنا ضرورية حتى تحقق المساعدة المقدمة لأوكرانيا أقصى فائدة".
MENAFN02112023000132011024ID1107364129
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.