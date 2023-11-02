Friday, 03 November 2023 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التشيك وأوكرانيا تبحثان المساعدات العسكرية وتدريب الجنود الأوكرانيين

11/2/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشيكية، كاريل ريكا، أثناء زيارته كييف، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، الوضع الحالي في المجال الأمنى، وإمكانية المساعدة من جمهورية التشيك، فضلا عن تدريب العسكريين وتبادل الخبرات.

وجاء في بيان صادر عن الجيش التشيكي أن الشركاء الأوكرانيين أشادوا بالمساعدة التي قدمتها القوات المسلحة التشيكية -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الخميس.

وفي وقت سابق، قال الجنرال ريكا إنه في عام 2023، خضع أكثر من 2500 جندي أوكراني لتدريب عسكري في جمهورية التشيك. وتجري حاليًا وحدة أوكرانية أخرى تدريبًا في منطقة ليبافا للتدريب العسكري في منطقة أولوموك في جمهورية التشيك.

وبموجب قرار الحكومة، تعهدت جمهورية التشيك في عام 2023 بتدريب 4000 جندي أوكراني.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة التشيكية على تمديد مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين في جمهورية التشيك حتى نهاية عام 2024.
وقال ريكا "سنواصل مساعدة أوكرانيا. اجتماعاتنا ضرورية حتى تحقق المساعدة المقدمة لأوكرانيا أقصى فائدة".







MENAFN02112023000132011024ID1107364129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث