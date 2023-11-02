التشيك وأوكرانيا تبحثان المساعدات العسكرية وتدريب الجنود الأوكرانيين

MENAFN - Youm7) بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشيكية، كاريل ريكا، أثناء زيارته كييف، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، الوضع الحالي في المجال الأمنى، وإمكانية المساعدة من جمهورية التشيك، فضلا عن تدريب العسكريين وتبادل الخبرات.

وجاء في بيان صادر عن الجيش التشيكي أن الشركاء الأوكرانيين أشادوا بالمساعدة التي قدمتها القوات المسلحة التشيكية -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الخميس.

وفي وقت سابق، قال الجنرال ريكا إنه في عام 2023، خضع أكثر من 2500 جندي أوكراني لتدريب عسكري في جمهورية التشيك. وتجري حاليًا وحدة أوكرانية أخرى تدريبًا في منطقة ليبافا للتدريب العسكري في منطقة أولوموك في جمهورية التشيك.

وبموجب قرار الحكومة، تعهدت جمهورية التشيك في عام 2023 بتدريب 4000 جندي أوكراني.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة التشيكية على تمديد مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين في جمهورية التشيك حتى نهاية عام 2024.

وقال ريكا "سنواصل مساعدة أوكرانيا. اجتماعاتنا ضرورية حتى تحقق المساعدة المقدمة لأوكرانيا أقصى فائدة".