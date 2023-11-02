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مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيينات فى الجيش بعد أشهر من عرقلتها

11/2/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Youm7) أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكى، الخميس، 3 تعيينات في مناصب قيادية للجيش، وذلك في 3 جلسات تصويت منفصلة، فيما تحاول الأغلبية الديمقراطية التصديق على مئات التعيينات بوزارة الدفاع (البنتاجون) التي يعرقلها السناتور الجمهورى تومى توبرفيل منذ أشهر.

وصادق المجلس على تعيين ليزا فرانشيتى، لتصبح أول امرأة تقود البحرية الأمريكية، بعدما حصلت على موافقة
95 صوتاً، مقابل معارضة صوت واحد. وبهذا القرار أصبحت عضواً في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو ما يشكل سابقة، إذ
لم تشغل أي امرأة على الإطلاق
عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة.

واختار الرئيس الأميركي جو بايدن، في يوليو، فرانشيتي لتقود سلاح البحرية، إذ تشغل منصب القائم بأعمال قائد العمليات البحرية منذ أغسطس، وتسبَّب السناتور الجمهوري تومي توبرفيل في تأخير تعيينها، احتجاجاً على سياسة البنتاجون المتعلقة بإجهاض العسكريات.







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