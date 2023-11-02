ترامب: الولايات المتحدة تخسر فى أوكرانيا وفقدنا جميع حلفائنا بسبب إدارة بايدن

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في تكساس: "هذا يعني أن الأمور سيئة لأنهم لم يعودوا يتحدثون عن أوكرانيا".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام التي تنشر معلومات كاذبة لم تتحدث أيضا عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وتابع: "لا أحد يتحدث عن أفغانستان. هل لاحظتم أنهم لم يعودوا يتحدثون عن أوكرانيا أيضا. لأن

الأمور لا تسير على ما يرام، وهم يتجاهلون الأشياء التي لا تسير على ما يرام".

وحول علاقات واشنطن مع حلفائها، صرح ترامب: "إنهم [الحلفاء] جميعهم مرتبطون بالصين وروسيا. لقد فقدنا كل شيء. لقد فقدنا الجميع، نحن بالتأكيد وحدنا في الجزيرة بأكملها. لكن لا تقلقوا، سأعيدهم جميعا".

ونوه بأن الرئيس الأمريكي الحالي،

جو بايدن، يريد تحويل الولايات المتحدة "إلى دولة فقيرة من العالم الثالث حيث تنقطع الكهرباء باستمرار".

وأضاف ترامب في تعليقه على سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة بايدن: "سوف يستجدي الشعب الأمريكيين أعداءنا حرفيا طلبا للرحمة".