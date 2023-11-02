طبيب نرويجى: وجود قاعدة عسكرية بمستشفى الشفاء فى غزة كذبة إسرائيلية

وتساءل جيلبرت في حديثه: "علينا أن نسأل الإسرائيليين إذا كانوا متأكدين من وجود قاعدة عسكرية في مستشفى الشفاء، أين كانوا منذ 16 عاما؟ أين الدليل؟ أين الصور؟".

وأردف

قائلا: "عملت في مستشفى الشفاء لمدة 16 عاما، تجولت في كل مكان بداخله، والتقطت الصور والفيديوهات، وتحدثت مع المرضى والعاملين، ونمت في المستشفى ولم أر قاعدة عسكرية مطلقا".

وتابع: "لماذا لم يقدم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أي دليل؟ هذا يذكرني بموقف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول في مجلس الأمن الدولي، حين قدم مزاعم كاذبة على أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل.. هذه كلها أكاذيب حرب، وإسرائيل مدمنة على الكذب".

وذكر جيلبرت أن لإسرائيل تاريخا طويلا في مهاجمة المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في قطاع الصحة والعيادات الصحية الأساسية، مبينا أنه رأى هجمات إسرائيل على المرافق الصحية لأول مرة عندما جاء إلى غزة عام 2006.

وانتقد الطبيب النرويجي الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات في غزة، مشددا على أن "أي شخص عادي صاحب ضمير ووجدان لا يهاجم المستشفيات".

وأكد أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 100 هجوم على المرافق التي تقدم الخدمات الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وصرح الطبيب النرويجي: "لم يقصفوا المستشفيات فحسب، بل قصفوا أيضا المدنيين والمباني والمدارس والمساجد والكنائس وأنابيب المياه وقوارب الصيد وكل ما يخص المجتمع، لأنهم ربما يريدون كسر صمود الفلسطينيين وتخويفهم".

وذكر أن الوسيلة الوحيدة لحماية المرضى الذين يعالجون في المستشفيات هي وقف القصف وتوفير الكهرباء والمياه من إسرائيل والتأكد من حصول المحتاجين على مياه الشرب مجاناً.

وانتقد جيلبرت تصريحات إسرائيل بأنها ستنقل المرضى من غزة إلى مناطق أخرى، قائلا: "هذا يتعارض مع القانون الدولي، ولا يجوز لقوة الاحتلال أن تقوم بتهجير الأشخاص الذين تحتلهم بالقوة، أو توطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها".

وقال جيلبرت إن فكرة نقل المرضى إلى مكان آخر غريبة، مؤكدا أن هذه الفكرة غير واقعية.

وأشار إلى أن المستشفى الإندونيسي في غزة تضرر أيضا نتيجة القصف الإسرائيلي، مبينا أن هذا الوضع يظهر أن جميع المستشفيات في غزة على وشك الانهيار.

وأضاف: "إذا لم تُقتل أثناء القصف الإسرائيلي، فإنهم يريدون إخافتك من الموت بالتجويع، والعطش والنزيف.. هذا هو تكتيك القوة الاستعمارية التي تحاول الآن اغتنام الفرصة الأخيرة في مشروعها الاستعماري الاستيطاني للتخلص من الفلسطينيين، واحتلال الضفة الغربية وغزة بأكملها، هذا ما أخشاه".

وأعرب الطبيب عن حزنه إزاء الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني في غزة يوم 30 أكتوبر، مبينا أنه عمل سابقا مع الطاقم الطبي بهذا المشفى.

ولفت إلى أن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني وموظفيه يتمتعون بقدر كبير من الصلابة، مؤكدا "أن الفلسطينيين لا يستسلمون أبدا، إنهم مصممون".

وأشار إلى أن الطاقم الطبي تمكن من تحويل مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية إلى مستشفى يعالج فيه كافة مرضى السرطان في غزة.

وعن الهجمات الإسرائيلية قال: "أي نوع من الناس هؤلاء الذين يحاولون جر الناس إلى الجوع والعطش؟ ثم قصفوا المدنيين والعزل والمستشفى، تحدثت مع زملائي هذا الصباح، لقد دمروا جزء كبيرا من المدينة، والمستشفى التركي ويمكن رؤية الدبابات الإسرائيلية في الخارج".

وأوضح: "في رأيي هذا ليس مجرد جريمة حرب فحسب، بل هو جريمة ضد الإنسانية، جريمة ضد القيم الأساسية التي يجب أن نتحلى بها جميعا".

وأفاد الطبيب النرويجي: "سواء كنا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو ملحدين، يجب علينا حماية وإنقاذ كل شخص، لأن كل شخص حياته مقدسة".

وأضاف أن القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي جو بايدن صامتون تماما، أو الأسوأ من ذلك، يدعمون المظالم الإسرائيلية.

وبشأن تشكيك بايدن بعدد القتلى الذي أعلنه وزير الصحة في غزة، قال جيلبرت "الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي عليه أن يثبت أنه قُتل، عليه أن يثبت أنه مات".

وأشار: "لقد صُدمت من التواطؤ والصمت من جانب القادة السياسيين في أوروبا، نحن نشاهد الإبادة الجماعية الفلسطينية، ونشاهد القتل الجماعي".