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شوقي غريب يحذر لاعبى المقاولون من انتفاضة الأهلي بعد الخروج الأفريقي

11/2/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) عقد شوفي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، اجتماعا مع لاعبي الفريق، وذلك لتصحيح الأخطاء التي شهدتها المباريات الماضية من الدوري، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في الجولة السادسة من دوري NILe.



وأكد غريب للاعبين على ضرورة الإلتزام بالأدوار التي حددها لكل لاعب، محذراً من الانتفاضة الهجومية المتوقعة من لاعبي الأهلي، خاصة بعد خروج الفريق الأحمر من دوري السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام صن داونز في نصف النهائي بهدف نظيف، ورغبته في مصالحة جماهيره.



وعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، المشرف العام علي الكرة ، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول بالنادي في حضور الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب .




ووجه المهندس عادل فتحي عدة رسائل للاعبين يأتي علي رأسها طي صفحة الماضي، والتركيز فيما هو قادم من مباريات الدوري المصري الممتاز مؤكدا أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في تواجد الفريق في المركز الذي يستحقه .



واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 5 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر 3 آخرى ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.












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