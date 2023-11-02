انطلاق معسكر منتخب الشابات استعدادا للكونغو بتصفيات المونديال.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) ينطلق اليوم الجمعة معسكر منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم، حيث تقام المباراة الأولى في الكونغو يوم 10 نوفمبر، فيما تحدد يوم 19 من نفس الشهر الجاري لمواجهة الإياب.
وحصلت لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، على التطعيم المضاد للأمراض المستوطنة، خلال الساعات الماضية، قبل السفر للكونغو لخوض مواجهة الذهاب بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.
وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.
وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.
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