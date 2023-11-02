Friday, 03 November 2023 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق معسكر منتخب الشابات استعدادا للكونغو بتصفيات المونديال.. اليوم

11/2/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) ينطلق اليوم الجمعة معسكر منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم، حيث تقام المباراة الأولى في الكونغو يوم 10 نوفمبر، فيما تحدد يوم 19 من نفس الشهر الجاري لمواجهة الإياب.



وحصلت لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، على التطعيم المضاد للأمراض المستوطنة، خلال الساعات الماضية، قبل السفر للكونغو لخوض مواجهة الذهاب بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.



وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.



وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.












MENAFN02112023000132011024ID1107364122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث